Donald Trump va vizita orasul Kenosha, pe fundalul protestelor fata de violenta fortelor de ordine

Trump va calatori la Kenosha marti, a anuntat Casa Alba , unde se va intalni cu fortele de ordine si va face o evaluare a daunelor provocate de recentele proteste.Jacob Blake a ramas paralizat dupa ce a fost impuscat de sapte ori de un ofiter de politie si nu este sigur daca va mai merge vreodata.Incidentul petrecut duminica trecuta a starnit proteste uneori violente atat in oras, cat si in alte parti ale Statelor Unite. Acestea s-au adaugat celor izbucnite in urma cu cateva luni, dupa uciderea lui George Floyd, in Minneapolis, de mai multi ofiteri de politie.Judd Deere, purtator de cuvant la Casa Alba, a transmis ca presedintele va "cerceta distrugerile din revoltele recente". Intrebat daca el se va intalni cu familia lui Blake, a raspuns ca programul nu este confirmat inca.Donald Trump a vorbit putin in legatura cu incidentul de duminica trecuta. Intrebat vineri daca el crede ca politistul care l-a impuscat pe Blake ar trebui pus sub acuzare, presedintele a spus: "Ei bine, privesc situatia cu foarte mare atentie. Voi primi rapoarte". Si a adaugat ca nu ii place cum arata situatia.Trump a facut din "lege si ordine" parte cheie a campaniei sale de anul acesta. In discursul sustinut la Conventia Nationala Republicana de saptamana aceasta, el a condamnat revoltele si jafurile care au loc in orase conduse de democrati, Kenosha numarandu-se intre cele mentionate.Winsconsin l-a sustinut pe Barack Obama de doua ori, insa in 2016 Trump a castigat aici cu o diferenta de doar 20.000 de voturi.Sambata, aproximativ 1.000 de oameni au iesit pe strazile orasului scandand "Black lives matter". Tatal lui Jacob Blake le-a solicitat protestatarilor sa ramana pasnici si a cerut sa fie facuta dreptate pentru fiul lui.Peste o mie de soldati din Garda Nationala se afla in oras, multi adusi din alte state.Avocatul adolescentului in varsta de 17 ani care a impuscat mortal doi oameni in timpul protestelor din Kenosha a spus ca va invoca in proces auto-apararea. Kyle Rittenhouse le-a spus jurnalistilor ca era "datoria" lui sa apere cladirile din Kenosha de protestatari.