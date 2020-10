Duel-surpriza Trump-Biden in statul conservator Georgia

"MAI DEGRABA MOBILIZARE DECAT CONVINGERE"

"MOMENT EXTRAORDINAR"

Situata in Sudul conservator, Georgia nu a mai votat cu un candidat democrat la Casa Alba din 1992. Insa Joe Biden , in varsta de 77 de ani, se claseaza aproape la egalitate, in sondaje, cu presedintele republican in exercitiu Donald Trump , in varsta de 74 de ani.Iar democratii incep sa viseze.Aproape 40% dintre alegatorii din Georgia s-au pronuntat deja atat in acest scrutin crucial, cat si in alegerile locale si parlamentare.Iar doi candidati democrati au sanse sa-i inlocuiasca pe senatorii republicani care reprezinta statul la Washigton. Victoria lor ar putea sa contribuie la rasturnarea majoritatii in Camera superioara a Congresului.Jamal si Michelle Jenkins au venit impreuna cu bebelusul, pe care tatal il poarta intr-un "marsupiu". Stau la coada de 40 de minute."Da, m-am hotarat", spune Michelle, in varsta de 33 de ani, zambind, care poarta o sapca neagra cu urechi mici de pisica. Ea si sotul sau, in varsta de 31 de ani, doi alegatori afroamericani voteaza cu Joe Biden.Timp de 40 de ani, acest comitat, Cobb County, a ales republicani, pana cand a trecut de partea lui Hillary Clinton in 2016.Atlanta este "capitala de culoare", declara Jamal Jenkins, referindu-se la orasul in care s-a nascut Martin Luther King. "Incercam sa ne mobilizam pentru a ne face auziti".Cu un locuitor de culoare din trei si cu o populatie mai intinerita, diversa si cu studii superioare in regiunea Atlanta, Georgia - care are 10,6 milioane de locuitori - are de aceastadata "foarte putini alegatori indecisi" - doar 4% -, declara Trey Hood, un profesor de stiinte politice de la Universitatea din Georgia."Pentru partide este vorba, asadar, de a miza pe mobilizare, decat convingere".Donald Trump a participat la un mare miting la Macon, la sud de Atlanta, la jumatatea lui octombrie, si a venit sa prezinte in septembrie un program de ajutorare a intreprinderilor, destinat afroamericanilor.Joe Biden urma sa viziteze "Peach State" marti, la randul sau, iar partenera sa de cursa Kamala Harris, prima candidata de culoare la vicepresedintie, l-a vizitat vineri."Cand votam, castigam!", a subliniat ea in fata unorlocuitori, majoritatea afroamericani."Schimbarea demografica din ultimele decenii" explica in parte acest duel atat de strans Trump-Biden, analizeaza Trey Hood. "Insa alta parte provine din motivarea reala a democratilor de vota impotriva lui Trump".Inaintea sotilor Jenkins, Ashley Dawson ridica capul auzindu-i.Nascuta intr-o familie republicana, aceasta tanara alegatoare alba, in varsta de 26 de ani, nu a votat in 2016. De aceasta data voteaza cu Joe Biden "100%!".Cei patru ani de mandat ai lui Trump au "imbolnavit-o", marturiseste aceasta jurnalista, ingrijorata de viitorul sau "ca femeie".Insa sustinerea sa a fostului vicepresedinte este mai degraba calduta. "Eu as vrea-o de fapt pe Kamala Harris".In fata a zeci de sustinatori care poarta masti cu inscriptia "Biden-Harris", cei doi candidati democrati la Senat - Jon Ossoff si pastorul Raphael Warnock - urca pe o scena instalata intr-un parc, in nord-estul Atlantei."Este un moment extraordinar in istoria Georgiei", declara Raphael Warnock, care predica in aceeasi biserica baprista Ebenezer ca Martin Luther King."In aceste vremuri de disensiuni profunde in tara noastra, in timp ce alesi raspandesc ura, ceea ce se intmpla in Georgia reprezinta aceasta noua coalitie emergenta a constiintelor, multirasiala si multigenerationala, necesara pentru a aduce o schimbare veritabila", vrea el sa creada.Insa si presedintele republican in exercitiu incearca sa-i convinga pe alegatorii de culoare."Nu cred ca Donald Trump este rasist", declara pentru AFP Vernon Jones, un ales afroamerican democrat in Adunatrea din Georgia care, la fel ca in 2016, voteaza cu miliardarul newyorkez. "Dau prioritate tarii mele inaintea partidului meu", declara acest ales controversat.Trump "le-a dat de lucru barbatilor de culoare, le-a permis sa lanseze intreprinderi si a scos multi din inchisoare", declara el, langa domul aurit al Capitoliului din Atlanta.Insa, daca vrea sa-l infranga pe Joe Biden, care inregistreaza un avans in sondaje la nivel national, Donald Trump trebuie sa mobilizeze, de asemenea, in afara bazei sale electorale din 2016.Iesind dintr-o sectei de vot din comitatul Gwinnett, care a trecut, la fel ca si Cobb, de partea democratilor in 2016, Ken Miller spune ca a votat pentru "prima oara" in viata sa la varsta de 47 de ani."Am votat cu Trump, pentru ca detest politicienii" declara curteintor acest alegator alb, care poarta masca, un angajat al sistemului asigurarilor de sanatate."Este primul care a facut promisiuni si le-a respectat", apreciaza el.