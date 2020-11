Echipa campaniei lui Donald Trump a pierdut procesul intentat CNN pentru defaimare

Judecatorul Michael L. Brown a decis ca echipa campaniei nu a reusit sa demonstreze ca a existat "malitiozitate reala", astfel ca trebuie renuntat la proces.Campania a deschis procese in lunile februarie si martie privind mai multe editoriale din The Washington Post, CNN si The New York Times, toate despre interferenta Rusiei in alegerile prezidentiale americane.Procesele intentate The Washington Post si The New York Times sunt inca pe rol.In cazul CNN, a fost contestat editorialul lui Larry Noble, fost consilier general in Comisia Federala de Alegeri. El isi exprima ingrijorarea legat de un interviu acordat de Trump, pe 12 iunie 2019, lui George Stephanopoulos de la ABC."Nu este o interferenta, ei au informatii - cred ca as prefera-o", a spus Trump in interviu.In editorialul publicat ziua urmatoare, Noble sustinea ca presedintele invita inca o data puteri straine sa intervina."Campania Trump a evaluat riscurile si beneficiile potentiale inca o data cautand ajutorul Rusiei in 2020 si a decis sa lase aceasta optiune deschisa", a scris Noble.Echipa de campanie a lui Trump a sustinut ca afirmatia din articol este falsa si defaimatoare si ca reprezentantii ei au dezaprobat in mod repetat asistenta rusa.In incercarea de a respinge reclamatia, CNN a sustinut ca Noble isi exprima parerea bazandu-se pe datele publice, nu facand o presupunere. Brown a respins acel argument si a gasit ca cele scrise de Noble constituiau o acuzatie.Pentru ca Trump este o figura publica, echipa de campanie a fost nevoita sa demonstreze intentia, aceea ca Noble a facut afirmatia imprudenta de a nu lua in considerare daca era adevarat. Astfel, a subliniat ideea citand un mesa publicat pe Noble pe Twitter : "Trump insala si minte si, cand este prins, minte din nou si sustine ca are dreptul sa faca regulile".Insa judecatorul a considerat ca asta nu este proba suficienta.Brown a permis echipei campaniei sa conteste si sa depuna din nou plangere.Cele doua parti implicate nu au comentat decizia judecatorului.Citeste si: