Echipa de campanie a lui Trump renunta la unul din cele mai importante recursuri in justitie

Echipa de campanie a lui Trump cerea, in acest stat-cheie, sa se anuleze numararea a aproximativ 682.479 de voturi - prin corespondenta sau exprimate in avans.Avocatii au argumentat, intre altele, ca aceste voturi ar fi trebuit sa fie anulate din cauza ca nu au fost inregistrate in prezenta unui observator, si anume la Pittsburgh si la Philadelphia.Insa plangerea ramane in curs de solutionare in privinta altui argument - potrivit caruia comitate majoritar democrate ar fi permis in mod ilegal unor alegatori sa efectueze "corectari" in urma unor "erori" in buletinul pe care l-au trimis prin corespondenta.Este vorba despre "erori" precum absenta semnaturii sau trimiterea plicului nesigilat, ceea ce ar antrena anularea votului respectiv, potrivit echipei lui Trump.Numarul de voturi vizat de aceasta parte a plangerii este insa cu mult mai mic si nu ar urma sa schimbe rezultatul alegerilor.Cu toate acestea, echipa de campanie a lui Trump sustine ca in comitatele majoritar republicane nu s-a procedat la asemenea "corectii".Autoritatile locale si Partidul Democrat se apara sustinand ca nicio lege nu le impiedica sa ajute alegatorii sa-si corecteze erorile de pe buletinul de vot - in cazul in care este vorba despre un neajuns tehnic.Insa echipa de campanie a lui Trump insista si incearca sa incetineasca cu orice pret validarea rezultatului alegerilor in Pennsylvania, unde Joe Biden a fost prezentat ca invingator de catre presa.In weekend, presedintele american in exercitiu a lasat impresia ca recunoaste - pentru prima oara, intr-un tweet - o victorie a lui Joe Biden, dupa care a dat inapoi si a dat asigurari, din nou, ca el a obtinut o victorie in alegerile prezidentiale si ca scrutinul a fost "fraudat".Insa in lipsa oricaror probe care sa acrediteze teza unor fraude electorale masive, majoritatea recursurilor sale a fost respinse in justitie.Mai multe autoritati electorale locale si nationale, inclusiv Agentia pentru Securitate Cibernetica si Securitatea Infrastructurilor (CISA), l-au contrazis in mod direct pe Trump in privinta acuzatiilor de frauda "Alegerile de la 3 noiembrie au fost cele mai sigure din istoria Statelor Unite", au anuntat aceste autoritati electorale intr-un comunicat comun."Nu exista nicio proba care sa arate ca vreun sistem de vot a sters, pierdut sau modificat buletine de vot sau ca a fost piratat in vreun fel", respingeau ele acuzatii ale lui Trump cu privire la sistemul de vot Dominion.CITESTE SI OMS avertizeaza ca un vaccin nu va fi suficient pentru a opri definitiv pandemia: Testarea, carantina si restrictiile sa ramana