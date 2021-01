Erdogan: Violentele de la Capitoliu sunt ''o rusine pentru democratie''

"Este o rusine pentru democratie. Speram ca tranzitia spre (presedintele ales Joe) Biden se va face calm la 20 ianuarie si ca SUA vor gasi astfel pacea", a declarat Erdogan presei la Istanbul.Presedintele turc a incercat sa aiba relatii personale stranse cu Donald Trump din 2016.El nu a ezitat totusi sa condamne vineri ce s-a intamplat in ceea ce el a descris ca "asa-numitul leagan al democratiei"."Acest proces din America , descris ca un asa-numit leagan al democratiei, a socat si surprins intreaga lume. Ne-a surprins si pe noi", a declarat Erdogan.El a transmis condoleante familiilor persoanelor care au murit in timpul acestor violente."Am vazut ca republicanii si democratii sunt la fel", a adaugat liderul de la Ankara.Relatiile dintre Ankara si Washington au avut de suferit dupa tentativa de lovitura de stat din 2016 impotriva lui Erdogan, pentru care acesta l-a acuzat pe predicatorul Fethullah Gulen, fostul sau aliat exilat in SUA a carui extradare a incercat fara succes sa o obtina.Insa relatiile bune dintre Erdogan si Trump au contribuit la a proteja Turcia de sanctiuni in trecut si a atenuat criticile Washingtonului asupra bilantului mediocru al presedintelui turc in privinta drepturilor omului.Ministerul turc de Externe a publicat miercuri o declaratie mai putin virulenta decat cea a sefului statului, cerand SUA "sa depaseasca aceasta criza politica interna cu maturitate".