Eveniment istoric la Casa Alba. Israelul semneaza acordurile cu Emiratele Arabe Unite si Bahrain

Presedintele Statelor Unite a tinut sa organizeze o ceremonie cu mare pompa la Washington, in cursul careia premierul israelian Benjamin Netanyahu sa restabileasca in mod oficial relatiile diplomatice ale statului evreu cu cele doua tari arabe - un prim progres de acest fel de la incheierea tratatelor de pace cu Egiptul in 1979 si Iordania in 1994.O strangere de mana istorica intre liderul israelian si reprezentantii arabi nu este exclusa, a declarat un oficial de rang inalt american, subliniind ca toti participantii au fost testati dinainte de covid-19.EAU si Bahrain impart cu Israelul o animozitate comuna fata de Iran , inamicul numarul unu al Washingtonului in regiune. Numeroase state arabe petroliere cultiva, in mod discret, relatii cu autoritatile israeliene de ani de zile, insa aceasta normalizare ofera oportunitati bogate, mai ales economice, acestor tari care incearca sa repare ravagiile crizei covid-19."Aceasta este o reusita de prima clasa", da asigurari David Makovsky de la Washington Institute for Near East Policy, subliniind ca acest lucru "nu inseamna acelasi risc" pentru Israel ca cele pe care si le-au asumat Menahem Begin "atunci cand a abandoinat Sinaiul" Egiptului sau pentru Yitzhak Rabin, atunci cand a acceptat sa negocieze cu palestinianul Yasser Arafat."Viziunea pacii" prezentata la inceputul anului de catre Donald Trump, care viza sa puna capat conflictului israeliano-palestinian, este departe de a fi incununata de succes. Autoritatea Palestiniana a respins-o in bloc si i-a negat presedintelui american inclusiv rolul de mediator, de cand inlantuie decizii favorabile Israelului.Premierul plaestinian Mohammed Shtayyeh a apreciat ca ziua de marti este o "zi sumbra" in istoria lumii arabe, pe ale carei "fracturi" si"disensiuni" le-a denuntat.Palestinienii - care denunta o "lovitura de pumnal in spate" a acestor tari, pe care le acuza ca pactizeaza cu statul evreu fara sa astepte nasterea unui stat palestinian - au indemnat la manifstatii marti.Insa administratia Trump a spus mereu ca vrea sa zguduie regiunea prin apropierea Israelului de lumea araba, intr-un fel de uniune sacra impotriva Iranului. Aceste acorduri schiteaza aceasta schimbare de era si par sa impinga problema palestiniana in plan secund, asa cum spera Casa Alba.In acest context, tensiunile dintre Iran si Statele Unite s-au intensificat cu un nivel saptamana aceasta, dupa publicarea unor informatii potrivit carora serviciile ameriane de spionaj cred ca Teheranul intentioneaza sa o asasineze pe ambasadoarea americana in Africa de Sud, pentru a razbuna moartea generalului Qassem Soleimani, asasinat intr-un atac cu drona la Bagdad, in ianuarie, din ordinul lui Trump.Trump a avertizat ca raspunsul american la orice atac iranian va fi de "o mie de ori mai puternic". Iranul, care a dezmintit aceste informatii, a pus in garda impotriva unei "erori strategice" a Statelor Unite.Potrivit lui David Makovsky, "acesta nu mai este Orientul Mijlociu al tatei, este o noua regiune" in care, un fapt extraordinar, Liga Araba a refuza tsa condamne decizia celor doua monarhii de la Golful Persic."Palestinienii vor astepta sa vada rezultatul alegerilor americane, dar cand se va asterne praful ei trebuie sa-si regandeasca pozitia", apreciaza acest fost diplomat american. Aceste acorduri sunt o victorie pentru Benjamin Netanyahu si apropie Israelul de obiectivul sau de a fi acceptat in regiune.Pentru Donald Trump - care candideaza la al doilea mandat si care nu are pana acum progrese diplomatice cu care sa se laude in fata alegatorilor - este un succes recunoscut pana in tabara adversarilor sai democrati.Dupa anuntarea la 13 august a acordului intre Israel si EAU, urmat saptamana trecuta de cel cu Bahrainul, tabara miliardarului republican nu mai conteneste cu superlativele in laudarea actiunii acestuia, demn, in opinia sa, de Premiul Nobel pentru Pace.Insa divergente au aparut, deja, cu privire la conditiile acordului cu EAU. Presedintele american a anuntat, cu trei ore inainte de ceremonia semnarii, ca nu va exista "nicio problema" in vanzarea unor avioane de vanatoare americane de tip F-35 EAU, pe care Abu Dhabi vrea sa le cumpere de mult timp.Este vorba despre un contract care reprezinta "multe locuri de munca" pentru partea americana, s-a laudat Trump. Benjamin Netanyahu se opune ferm acestei vanzari - cu scopul de a pastra superioritatea militara a tarii sale in regiune.Tarile de la Golful Persic considera totdata ca Israelul a acceptat "sa puna capat cautarii de a anexa teritorii palestiniene". Insa premierul israelian a anuntat ca "nu a renuntat" la anearea unor portiuni vaste din Cisiordania ocupata, ci doar a "amanat"-o.