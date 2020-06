Facebook retrage mesaje publicitare ale campaniei lui Trump care contineau un triunghi rosu rasturnat, un simbol nazist

Ziare.

"Am inlaturat aceste postari si publicitati, pentru ca ele incalca regulamentul nostru cu privire la ura organizata", a anuntat joi un purtator de cuvant al gigantului retelelor de socializare.Alerta a fost data mai intai de cotidianul The Washington Post (WP), care a semnalat Facebook continuturi problematice.Platforma a sters apoi aceste anunturi care contineau triunghiul rosu."Noi nu autorizam simboluri care reprezinta organizatii ale urii sau ideologii ale urii, daca nu sunt postate pentru a le condamna", a declarat joi, intr-o audiere in Congres cu privire la articolul din Washington Post, directorul Facebook insarcinat cu reglementarea in domeniul securitatii cibernetice Nathaniel Gleicher."Regulile noastre interzic recurgerea la acest simbol (...), fara contextul care il condamna sau discuta despre el", a precizat purtatorul de cuvant al retelei de socializare.Triunghiul rosu rasturnat aparea in mesaje de campanie sponsorizate de presedintele american Donald Trump, vicepresedintele american Mike Pence si pagina de campanie "Team Trump".Textul ataca "hoardele periculoase ale gruparilor de extrema stanga" si indemna navigatorii pe Internet sa semneze o petitie impotriva "antifa" - antifascisti -, pe care seful statului i-a acuzat - fara probe - de faptul ca provoaca distrugeri la manifestatii impotriva violentelor politiei.Nazistii ii puneau sa poarte acest simbol pe detinutii politici de stanga.O dezbatere cu privire la moderarea publicitatii si declaratiilor politice pe platforme agita Statele Unite de mai multe luni, cu mai putin de 140 de zile inainte de alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie.Facebook autorizeaza publicitate cu caracter politic si refuza sa supuna postarile candidatilor si alesilor programului sau de verificare a faptelor, argumentand ca este in interesul publicului sa-si faca propria opinie.Insa mesajele acestora sunt supuse regulilor generale cu privire la lupta impotriva terorismului, apologia violentei sau informatii practice false (fake news) despre alegeri.