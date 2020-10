Fauci: Exista "o probabilitate buna" ca terapia cu anticorpi a Regeneron sa il fi ajutat pe presedintele Trump

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Exista o probabilitate rezonabil de buna ca l-a facut sa se simta mult mai bine", a afirmat Fauci in timpul unui interviu acordat MSNBC.Fauci a mai spus ca pandemia de Covid-19, care a provocat moartea a peste 210.000 de oameni in Statele Unite si a peste 1 milion de oameni la nivel mondial, este mult mai grava decat gripa sezoniera."Nu exista niciun dubiu in aceasta privinta", a spus Fauci, intrebat fiind despre tweetul presedintelui Trump in care acesta a comparat Covid-19 cu gripa. Twitter a sters tweetul respectiv al presedintelui.Trump, care a anuntat vinerea trecuta ca este infectat cu noul coronavirus, a fost spitalizat timp de trei zile si a fost tratat cu un cocktail de anticorpi monoclonali ai Regeneron, cu medicamentul antiviral redemsivir si cu steroidul dexametazona.Regeneron a solicitat miercuri Administratiei pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA sa autorizeze utilizarea in regim de urgenta a tratamentului sau cu anticorpi pentru tratarea Covid-19, informatie care a dus, joi, la cresterea actiunilor acesteia.