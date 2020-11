Donald Trump Jr. a fost infectat cu noul coronavirus. Este in carantina

"Don a fost testat pozitiv la inceputul saptamanii si de atunci este in carantina", a declarat un purtator de cuvant pentru CNN.Potrivit aceleiasi surse, Donald Trump Jr. este complet asimptomatic si urmeaza recomandarile medicale pentru COVID-19.Trump Jr. este cel mai recent caz de persoana din apropierea presedintelui american diagnosticata cu COVID-19, dupa ce insusi Donald Trump, prima doamna Melania Trump , fiul sau cel mic Barron, seful de cabinet Mark Meadows si alti consilieri, atat de la Casa Alba , cat si din staff-ul de campanie, au fost infectati cu noul coronavirus.Prieteana lui Donald Trump Jr. Kimberly Guilfoyle a fost testata pozitiv in aceasta vara, in timp ce faceau campanie in tara pentru Donald Trump.Citeste si: