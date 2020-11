VIDEO Fiul lui Donald Trump, testat pozitiv pentru Covid-19, spune ca va petrece carantina curatandu-si armele

Intr-un video postat pe contul sau de Instagram, Trump Jr a spus ca aparent este bolnav de Covid-19 si le-a cerut sustinatorilor sai recomandari de carti si filme de pe Netflix. El le-a declarat ca va avea timp sa isi curete armele, cu aceasta ocazie: "Am cateva zile de timp in care voi fi singur si sunt doar atat de multe arme pe care le pot curata inainte sa ca asta sa ma plictiseasca", scrie HotNews.ro Trump Jr. este cel mai recent caz de persoana din apropierea presedintelui american diagnosticata cu COVID-19, dupa ce insusi Donald Trump, prima doamna Melania Trump , fiul sau cel mic Barron, seful de cabinet Mark Meadows si alti consilieri, atat de la Casa Alba , cat si din staff-ul de campanie, au fost infectati cu noul coronavirus.Prietena lui Donald Trump Jr., Kimberly Guilfoyle, a fost testata pozitiv in aceasta vara, in timp ce faceau campanie prin tara pentru Donald Trump.