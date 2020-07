Fostul avocat personal al lui Donald Trump, Michael Cohen, se intoarce in inchisoare

"Michael Cohen a respins conditiile arestului sau la domiciliu si a fost trimis, in consecinta, intr-o inchisoare federala", a declarat joi pentru AFP un purtator de cuvant al Biroului federal al inchisorilor.Purtatorul de cuvant nu a precizat ce "conditii" a respins fostul avocat newyorkez si nici in ce inchisoare a fost trimis.Cotidianul The New York Post (NYP) l-a surprins saptamana trecuta pe Michael Cohen, in varsta de 53 de ani, mancand intr-un restaurant francez situat in apropiere de locuinta sa la New York.Ziarul a scris, cu o imagine drept dovada, ca aceasta masa "ar putea sa-l coste libertatea" pe Cohen.Michael Cohen a fost condamnat in decembrie 2018 la trei ani de inchisoare, pentru ca a cumparat tacerea a doua foste presupuse amante ale lui Donald Trump in timpul campaniei prezidentiale din 2016, incalcand legislatia electorala, cu privire la fraudarea impozitelor sale si la mintitrea Congresului.Incarcerat in mai 2019, el s-a putut intoarce acasa la 21 mai.Avocatii sai au aratat ca antecedentele sale medicale, inclusiv "probleme pulmonare" il fac deosebit de vulnerabil fata de noul coronavirus Dupa ce a muncit timp de zece ani pentru Trump Organization si s-a prezentat drept "pitbull"-ul lui Donald Trump, Cohen s-a intors impotriva fostului magnat newyorkez in domeniul imobiliar.El da asigurari ca delictele pe care le-a comis le-a comis la cererea miliardarului republican.