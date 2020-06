Fostul consilier pentru securitate al lui Donald Trump: Nu este potrivit pentru a fi presedintele Statelor Unite

Ziare.

"Nu cred ca este potrivit pentru functia de presedinte", a afirmat Bolton intr-un interviu acordat televiziunii ABC News, difuzat joi."Nu am putut discerne vreun principiu calauzitor altul decat ceea ce este bun pentru realegerea lui Donald Trump", a afirmat Bolton.In noua sa carte, Bolton il acuza pe Trump de o serie de fapte incorecte, inclusiv ca i-ar fi solicitat sprijinul presedintelui chinez Xi Jinping pentru a obtine un al doilea mandat in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie.Presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca se consulta cu alti colegi democrati daca sa il citeze pe Bolton in legatura cu acuzatiile din cartea numita "The Room Where It Happened" (Camera in care s-a intamplat) si a facut acuzatii similare la adresa presedintelui."Presedintele Trump este in mod clar nepotrivit din punct de vedere etic si nepregatit intelectual pentru a fi presedintele Statelor Unite", a spus Pelosi, adaugand: "Asta nu pare sa conteze pentru republicanii din Senatul Statelor Unite.Bolton a refuzat anul trecut sa depuna marturie in investigatia impotriva presedintelui Trump din Camera Reprezentantilor si a avertizat cu o actiune in justitie daca va fi citat.El s-a oferit sa depuna marturie in procesul ulterior din Senat pentru suspendarea lui Trump, dar camera controlata de republicani nu l-a invitat.Democratii s-au suparat ca Bolton si-a pastrat dezvaluirile pentru carte, in loc sa participe la investigatie.Presedintele republican a respins cartea ca fiind o "colectie de minciuni" si l-a numit pe fostul sau consilier un "catel bolnav" care incerca sa se razbune pentru concediere.Marti, Departamentul de Justitie al SUA a inregistrat o actiune pentru a-l impiedica pe Bolton sa isi publice cartea.Adam Schiff, presedintele Comisiei de Informatii din Camera, care a condus investigatia pentru suspendarea lui Trump, la sfarsitul anului trecut, l-a criticat puternic pe Bolton ca fiind lipsit de patriotism pentru ca nu a pus la dispozitie informatiile."Vom continua sa-l tragem la raspundere pe Trump si vom lucra pentru a expune abuzurile si coruptia sa", a afirmat Schiff intr-un comunicat.Noile acuzatii, a spus Schiff, sunt "o dovada suplimentara" ca actiunile lui Trump in Ucraina fac parte dintr-un model de abuzare a puterii si a guvernului SUA pentru castiguri politice personale.Totusi, acuzatiile din carte sunt mult mai ample decat cele care au condus la inculparea lui Trump in vederea destituirii sacestuia.In memoriiile sale, Bolton, care a parasit Casa Alba in septembrie anul trecut, afirma ca Trump si-a exprimat disponibilitatea de a opri investigatiile penale pentru a favoriza dictatorii care ii sunt pe plac.El a citat mai multe conversatii in care Trump a demonstrat un comportament "care a erodat insasi legitimitatea presedintiei".Bolton a mai scris ca Trump a declarat ca invadarea Venezuelei ar fi "cool" chiar si in conditiile in care guvernul american a declarat ca nu favorizeaza utilizarea fortei pentru a-l inlatura pe presedintele socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro.Liderul democrat al Senatului, Chuck Schumer, a spus ca revelatiile lui Bolton explica performanta contradictorie a presedintelui cu privire la problemele din China , inclusiv laudele sale initiale pentru reactia Beijingului la pandemia coronavirusului si tacerea cu privire la presupusele abuzuri ale drepturilor omului."Presedintele Trump nu poate fi de incredere sa se ocupe de politica fata de China ", a afirmat Schumer in Senat.Potrivit lui Bolton, Trump i-a spus presedintelui chinez Xi, in iunie 2019, sa continue sa construiasca lagare pentru minoritatea uigura, majoritar musulmana, si alte grupuri musulmane, in ciuda criticilor pe care administratia le-a facut cu privire la detentia in masa din Chinei.Peter Navarro, consilierul pentru Comert al Casei Albe, a contestat relatarea lui Bolton despre conversatia lui Trump cu Xi."Nu am auzit asta deloc", a spus Navarro joi, jurnalistilor, la Casa Alba. "Prezentarea lui Bolton a acelui eveniment nu este cum as descrie-o eu. Acesta este un univers alternativ".