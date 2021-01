FOTO Imagini ireale de la Capitoliu. Congresmeni americani printre militari care dorm cu armele sprijinite de pereti

Soldatii apara Capitoliul de posibile amenintari, dupa asaltul sustinatorilor lui Trump, de miercurea trecuta.Fotografii au susprins imagini ireale, cu congresmeni care isi fac cu greu loc printre militari intinsi pe jos sau care dorm sub tablouri si cu armele sprijinite de pereti.Conform New York Times, 15.000 de militari ai Garzii Nationale au fost desfasurati in Washington D.C.Cu prilejul votului dat in Camera Reprezentantilor pentru demiterea si punerea sub acuzare (impeachment) a lui Donald Trump, membrii Congresului au trecut prin filtre prevazute cu detectoare de metale, informeaza CNN.Proteste armate ar fi planificate in toate cele 50 de state si in Washington DC in zilele care vor preceda depunerea juramantului, pe 20 ianuarie, de catre Joe Biden , a anuntat CNN, care citeaza documente interne al FBI Informatia vine pe fondul tensiunilor din ultimele zile, marcate de asaltul unora dintre sustinatorii presedintelui in functie Donald Trump asupra Capitoliului pe 6 ianuarie. Avand in vedere amenintarile documentate de FBI, autoritatile statale si federale au luat mai multe decizii pentru prevenirea eventualelor violente in SUA. (Sursa fotografiilor: Twitter