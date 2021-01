Germania, prima tara din UE care va incepe sa foloseasca tratamentul experimental cu anticorpi primit de Donald Trump pentru Covid-19

Trump a beneficiat de tratamentul cu anticorpi

Supranumit "cocktail monoclonal cu anticorpi", acest tip de tratament va fi trimis spitalelor universitare saptamana viitoare, a spus ministrul."Guvernul a cumparat 200.000 de doze pentru 400 de milioane de euro", a declarat Spahn pentru ziarul Bild am Sonntag. El a precizat ca dozele vor fi trimise spitalelor unievrsitare saptamana viitoare si ca Germania este "prima tara din UE" care va folosi acest tratament in lupta impotriva pandemiei.Spahn nu a nominalizat producatorul care va livra tratamentul, dar a confirmat ca este acelasi medicament care i-a fost dat lui Trump cand a fost infectat cu SARS-CoV-2 in luna octombrie a anului trecut."Functioneaza ca vaccinare pasiva. Administrand acesti anticorpi in faza incipienta a bolii poate ajuta pacientii din grupele de risc sa evite o progresie serioasa a ei", a sus Spahn.Trump, care a fost scurt timp spitalizat toamna trecuta, a primit terapia cu anticorpi dezvoltata de firma americana Rogeneron, cunoscuta ca REGN-COV2, chiar inainte ca tratamentul sa primeasca aprobarea organismului de reglementare.Fostul presedinte a spus apoi ca medicamentul a facut "o treaba fantastica".Folosirea de catre presedintele Donald Trump a medicamentului experimental pentru Covid-19 dezvoltat de Regeneron a creat "o situatia dificila" pentru companie, deoarece tratamentul nu a fost autorizat pentru folosirea pe scara larga, spunea in octombrie 2020, seful companiei americane . Ulterior, Administratia Americana pentru Medicamente (FDA) a emis o autorizatie de utilizare de urgenta pentru terapia cu anticorpi anti-COVID-19 a companiei Regeneron Pharmaceuticals.Compania americana Eli Lilly a dezvoltat o terapie similara.Noul tratament este o combinatie sau "cocktail" a doi anticorpi realizati in laborator. Ei se ataseaza pe diverse parti ale proteinei-tepusa a virusului, denaturandu-i structura.Numarul noilor cazuri de contaminare inregistrat duminica in Germania este de 12.257, iar cel al deceselor asociate, de 349. Astfel, totalul infectiilor a depasit 2,13 milioane si cel al deceselor este de 51.870, potrivit Robert Koch Institute.CITESTE SI: