Grupul de extrema dreapta din SUA, Proud Boys, saluta atacul asupra Capitoliului

Intr-o conversatie telefonica cu The Wall Street Journal, Tarrio a afirmat ca acest tip de actiuni "va continua sa aiba loc" daca presedintele ales Joe Biden si Partidul Democrat nu asculta acea parte a populatiei care are indoieli cu privire la legitimitatea ultimului scrutin prezidential din tara, din 3 noiembrie."Fie ca este vorba despre Capitoliul de astazi (o referire la protestele violente de miercuri din Washington - n.r.), fie ca este vorba despre un capitoliu statal maine sau de orice alta cladire guvernamentala, probabil ca vor mai fi" proteste, a declarat Enrique Tarrio din camera unui hotel situat la periferia orasului Baltimore (statul Maryland), de unde a urmarit incidentele de la Washington, in contextul in care fusese arestat la Washington si eliberat ulterior, dar primise interdictie din partea autoritatilor de a participa la manifestatiile in sprijinul presedintelui in exercitiu Donald Trump "Eu nu vreau sa se intample, dar din nefericire aceasta este o aducere aminte a faptului ca acesti politicieni lucreaza pentru noi. Nu noi suntem cei care lucreaza pentru ei", a insistat el.Totusi, pe retelele sociale, Tarrio a aplaudat asaltul. "Mandru de baietii mei si de tara mea", a comentat online Tarrio, intr-un joc de cuvinte legat de numele grupului de extrema dreapta pe care il conduce, Proud Boys (baietii mandri). "Nu plecati", a adaugat el.De origine cubaneza, Enrique Tarrio a fost arestat luni la sosirea in capitala SUA din Miami, unde locuieste, fiind acuzat de incendierea unui afis 'Black Lives Matter' furat dintr-o biserica metodista. Liderul Proud Boys, care a fost eliberat marti din ordinul judecatoarei Renee Raymond, este acuzat de distrugere de proprietate, un delict minor, plus alte doua acuzatii referitoare la posesia de arme de foc cu incarcatoare cu capacitate suplimentara de munitie, potrivit unor surse politienesti citate de cotidianul The Washington Post.Potrivit lui Tarrio, intre 2.000 si 2.500 de membri ai grupului Proud Boys au asistat la protestele de miercuri de la Washington. El a adaugat ca nu stie daca vreunii dintre acestia au participat la asaltul asupra Capitoliului."Oamenii vor reveni aici (la Washington - n.r.) pentru ceremonia de investitura (a presedintelui ales Joe Biden). Poate ca ne vom face si noi aparitia. Inca nu ne-am decis", a afirmat el.CITESTE SI: