Hackerul care a accesat contul de Twitter al lui Trump nu va fi urmarit penal. Care era parola lui Donald Trump

'Aceasta este concluzia Ministerului Public dupa o ancheta a echipei de infractiuni de tehnologie de varf a politiei nationale', se precizeaza intr-un comunicat emis miercuri.Olandezul Victor Gevers, in varsta de 44 de ani, al carui nume a fost dezvaluit de presa din tara sa, a reusit sa descopere parola contului lui Trump, afirma parchetul, care il prezinta drept un 'hacker etic'.'Dupa ce a reusit sa se conecteze, olandezul a incercat sa intre in contact cu autoritatile americane spre a le semnala vulnerabilitatea' accesului la contul presedintelui, arata parchetul.'Astfel, el s-a identificat si le-a da sfaturi spre a corecta aceasta vulnerabilitate', adauga sursa citata.Barbatul a declarat apoi politiei olandeze ca a vrut sa verifice cat de vulnerabila era parola lui Trump, dorind sa evite o piratare a contului exact inainte de alegeri, date fiind 'mizele importante', indica parchetul. Casa Alba negase conectarea hackerului, in vreme ce Twitter a indicat ca nu detinea probe ale unei deschideri de sesiune din exterior.'In Olanda , piratarea este pasibila de urmarire penala', aminteste Ministerul Public, explicand astfel de ce a fost deschisa o ancheta in privinta hackerului.Cu toate acestea, parchetul considera ca, in aceste 'conditii speciale', nu se impune urmarirea penala.Potrivit autoritatilor olandeze, hackerul a accesat intr-adevar contul de Twitter al lui Donald Trump, dar 'respectand criterii dezvoltate de jurisprudenta' si care fac din el 'un hacker etic'. In plus, el nu a postat twittere dandu-se drept presedintele american.'Autoritatile americane au fost informate' despre rezultatele anchetei din Olanda, incheie Ministerul Public.Victor Gevers si-a povestit aventura intr-un interviu publicat la 22 octombrie de publicatia lunara Vrij Nederland.El a spus ca incercase mai multe parole, precum 'MakeAmericaGreatAgain', inainte de a introduce 'maga2020', forma contractata a sloganului lui Donald Trump si care i-a dat acces la cont, dupa cum a relatat in interviu.CITESTE SI: