Ivanka Trump si sotul ei s-au distantat de fostul presedinte al Statelor Unite, dupa declaratiile acestuia privind alegerile din 2020

Sursele au mentionat ca Ivanka Trump si Kushner nu mai sunt prezenti la resedinta Mar-a-Lago a fostului presedinte Trump la fel de des ca in trecut."Nu au fost in jur la evenimentele obisnuite de primavara si vara de la Mar-a-Lago", a declarat un prieten de familie.Doi cunoscuti apropiati de Ivanka Trump au declarat pentru CNN ca vrea sa aiba o viata mai putin complicata si sa petreaca mai mult timp cu copiii ei.Fostul presedinte Trump a sustinut de cand a pierdut alegerile ca presedintele Biden a castigat din cauza fraudelor electorale pe scara larga, in ciuda faptului ca nu a prezentat nicio dovada in cele peste sapte luni scurse de atunci.Surse au declarat pentru CNN ca fostul presedinte Trump a pus la indoiala si rolul lui Kushner, care era consilier senior in Casa Alba , in presedintia sa.Cu toate acestea, cei apropiati de Kushner spun ca este obisnuit sa reactioneze impotriva fostului presedinte si stie ca "Trump isi recunoaste succesele".Fostul presedinte Trump s-a mutat recent de la clubul sau privat din Mar-a-Lago la Bedminister, in New Jersey, pentru a petrece vara.