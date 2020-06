Joe Biden il devanseaza pe Donald Trump cu 13 puncte procentuale in intentiile de vot in vederea alegerilor prezidentiale, releva un sondaj Reuters-Ipsos

Ziare.

com

Candidatul democrat este creditat cu 48% din intentiile de vot si nu a mai inregistrat niciodata acest avans fata de presedintele republican in exercitiu, creditat cu 35% din intentiile din vot in sondajele realizate de Ipsos pentru Reuters.Rezultatele acestui sondaj, realizat in perioada 10-18 iunie asupra unui nunar de 4.426 de persoane, sunt practic aceleasi cu ale unui recent sondaj CNN care-l crediteaza pe fostul vicepresedinte al lui Barack Obama cu un avans de 14 puncte procentuale in intentiile de vot fata de Trump.In iunie 2016, un sondaj Ipsos/Reuters o credita pe Hillary Clinton cu 46% din intentiile de vot, iar pe Donald Trump cu 35%.Acest ultim sondaj Reuters/Ipsos arata ca 57% dintre personele chestionate au o parere proasta despre actiunea ca presedinte a lui Trump - cel mai inalt nivel inregistrat din noiembrie. Doar 38% sustin contrariul.Baza republicana a presedinrtelui in exercitiu se erodeaza.Proportia alegatorilor inscrisi ca republicani care-l sustin pe Donald Trump scade in mod constant din martie - cu 13 puncte procentuale in aceasta perioada.Reculul lui Trump este semnificativ in modul in care este apreciata gestionarea epidemiei covid-19. Astfel, 55% dintre persoanele chestionate o dezaproba, iar 40% sustin contrariul. Aceasta este cea mai mare diferenta de la inceputul lui martie.Locatarul Casei Albe este criticat, de asemenea, cu privire la reactia sa fata de furia istorica si contestarea provocate de moartea, la 25 mai, a afroamericanului George Floyd, asfixiat de catre un politist alb la Minneapolis.Aproape doua treimi (66%) dintre persoanele chestionate isi exprima sustinerea fata de manifestanti.Singurul punct pozitiv pentru Trump in acest sondaj este economia.In total, 43% dintre persoanele chestionate considera ca miliardarul newyorkez este cel mai calificat sa conduca economia americana. Alti 38% il prefera pe Joe Biden.