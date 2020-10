Judecatoarea desemnata de Trump pentru Curtea Suprema: Tribunalele nu au menirea de a rezolva orice problema publica

"Tribunalele au o responsabilitate vitala fata de statul de drept, care este esential pentru o societate libera. Dar tribunalele nu au menirea de a solutiona orice problema sau de a corecta toate greselile din viata noastra publica", a spus Barrett in declaratia sa de deschidere."Deciziile politice si judecatile de valoare despre guverne trebuie sa fie facute de sectoarele politice, alese de popor si responsabile in fata acestuia", a subliniat judecatoarea."Cred ca americanii, indiferent de background, merita o Curte Suprema independenta care interpreteaza Constitutia si legile noastre asa cum sunt scrise. Si cred ca imi pot servi tara prin indeplinirea acestui rol", a adaugat Coney Barrett.Pe de alta parte, un nou sondaj de opinie arata ca o majoritate dintre americani inca se opune confirmarii judecatoarei Amy Coney Barrett la Curtea Suprema, desi cifrele sunt in scadere comparativ cu sondajele precedente.Astfel, potrivit unui sondaj ABC/ Washington Post, 52% dintre americani sunt de parere ca decizia de ocupare a locului lasat vacant la Curtea Suprema prin decesul judecatoarei Ruth Bader Ginsburg ar fi trebuit sa fie amanata pana dupa alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, in timp ce 44% afirma ca Senatul actual ar trebui sa voteze pentru Barrett.La finalul lunii septembrie, scorul era de 57% la 39% in favoarea celor care sustineau ca hotararea de ocupare a locului lasat vacant la Curtea Suprema ar fi trebuit sa fie luata dupa scrutinul prezidential.