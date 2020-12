La ce poate duce opozitia presedintelui Trump fata de programul de ajutoare pentru pandemia de coronavirus si de finantare a guvernului?

TRUMP DA INAPOI

Trump nu a spus inca daca va respinge prin veto programul de ajutoare pentru pandemie, de 892 miliarde de dolari, care este cuplat cu alte 1.400 de miliarde de dolari pentru finantarea unei serii de agentii federale, pana in septembrie viitor.Iata cum s-ar putea desfasura aceasta confruntare:Trump semneaza proiectul de lege de 5.500 de pagini, in pofida refuzului Congresului de a-i indeplini cererile. Presedintele doreste acordarea unor ajutoare mult mai mari pentru americani si reduceri majore ale bugetului pentru ajutoare externe si alte cheltuieli pe care le considera o risipa.Trump respinge proiectul de lege care a fost adoptat cu o larga majoritate in Camera Reprezentantilor si in Senat. Acest lucru ar oferi Congresului doua optiuni:1. Adunarea unei majoritati de doua treimi atat in Camera, cat si in Senat, pentru a respinge veto-ul presedintelui Trump inainte de expirarea proiectului de lege, iar apoi acesta va devine automat lege.2. Sustinerea veto-ului presedintelui, un scenariu probabil daca desti republicani vor abandona legea, in pofida voturilor lor anterioare in favoarea adoptarii. Proiectul de lege ar fi respins.Trump va lasa sa treaca cele 10 zile calendaristice (cu exceptia duminicilor) de la primirea proiectului de lege la Congres, fara sa il semneze si fara sa il respinga prin veto. Situatia este cunoscuta sub numele de "veto de buzunar".Acest pas este oarecum complicat, deoarece in mod normal functioneaza numai atunci cand Congresul nu mai este in activitate. In acest caz, calendarul functioneaza in favoarea lui Trump, daca vrea sa ca proiectul de lege sa fie anulat. In perioada de 10 zile, mandatul actualului Congres expira pe 3 ianuarie, fiind investit noul Congres.Proiectele de lege devin nule daca nu sunt adoptate in timpul mandatului Congresului in care sunt introduse. Asta inseamna ca rezolvarea problemei ar reveni presedintelui ales, Joe Biden , dupa ce va depune juramantul pe 20 ianuarie.Intre timp, persoanele care si-au pierdut locurile de munca in timpul pandemiei ar avea de suferit, deoarece indemnizatiile pentru somaj pentru peste 14 milioane expira pe 26 decembrie.Fara adoptarea proiectului de lege, guvernul SUA ramane fara bani la miezul noptii de 28 decembrie.Daca aceasta batalie nu va fi rezolvata pana atunci, Congresul va trebui fie sa adopte un proiect de lege de finantare de urgenta, fie agentiile federale nu vor avea bani pentru a functiona in mod normal, incepand cu 29 decembrie. In acest caz, zeci de mii de lucratori guvernamentali ar putea fi trimisi in concediu fara plata si programele intrerupte. Daca Congresul va adopta o lege temporara, Trump ar trebui sa o aprobe, pentru ca in caz contrar va incepe sistarea activitatilor guvernamentale.