Liderul democrat al Congresului SUA spune ca a vorbit cu liderii militari despre modalitati de a-l opri pe Trump sa foloseasca codurile nucleare

"Trebuie sa facem tot ce putem pentru a proteja poporul american de atacul sau dezechilibrat asupra tarii noastre si a democratiei noastre", a spus Pelosi.Scrisoarea ei a venit la scurt timp dupa ce Trump a scris pe Twitter ca nu va participa la inaugurarea presedintelui Joe Biden , pe 20 ianuarie, incalcand astfel traditia de lunga durata, simbol al unui transfer pasnic de putere.Democratii privesc din ce in ce mai mult spre o procedura de punere sub acuzare a lui Donald Trump , in urma violentelor de la Capitoliu, daca vicepresedintele Pence si oficialii cabinetului lui Trump nu il scot din functie in temeiul celui de-al 25-lea amendament care permite inlocuirea unui presedinte ce nu mai este in opacitate de a-si indeplini atributiile."Inca speram sa aflam cat mai curand posibil un raspuns pozitiv daca el si Cabinetul isi vor onora juramantul fata de Constitutie si poporul american", a mai scris Nancy Pelosi. "Daca presedintele nu renunta la functie de buna voie, Congresul va continua procedurile", a mai completat ea.Amintim ca Trump a promis un proces de tranzitie ordonat, intr-un mesaj video postat joi pe Twitter , spunand ca "calmul trebuie restabilit". Secretarul pentru educatie, Betsy DeVos, si secretarul pentru transporturi, Elaine Chao, se numara printre ultimii oficiali ai administratiei Trump care si-au anuntat demisiile in urma asaltului asupra Capitolului.CITESTE SI: