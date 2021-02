Liderul majoritatii democrate Chuck Schumer ii critica pe republicanii din Senatul SUA pentru achitarea lui Trump

"Marea majoritate a republicanilor din Senat, inclusiv liderul republican, au votat pentru achitarea fostului presedinte Trump, semnandu-si numele in coloanele istoriei alaturi de numele sau pentru totdeauna", a spus Schumer."Uitati-va la ce sunt nevoiti republicanii sa apere, uitati-va la ce sunt nevoiti sa ierte", a continuat el."Cel mai demn de dispret act comis vreodata de un presedinte, iar majoritatea republicanilor nu pot aduna curajul sau moralitatea de a-l condamna", a mai spus Chuck Schumer.Numai sapte republicani au votat sambata pentru condamnarea lui Donald Trump in procesul de impeachment contra sa. Votul final a fost de 57 pentru si 43 impotriva, in conditiile in care erau necesare doua treimi din voturile din Senat, respectiv 67.CITESTE SI: