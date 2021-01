Liderul Majoritatii din Senat respinge cererea de a organiza procesul de punere sub acuzare a lui Trump inaintea inaugurarii noului mandat prezidential

Liderul Minoritatii din Senat, Chuck Schumer, i-a cerut lui McConnell sa se foloseasca de o clauza de urgenta care le-ar permite sa revina mai devreme, dar este nevoie de acordul ambilor lideri pentru ca Senatul sa faca asta.Liderii republicani din Senat au fost surprinsi marti, dupa ce New York Times a scris ca McConnell e "incantat" ca Trump urmeaza sa fie pus sub acuzare, scrie NBC News.Camera Reprezentantilor urmeaza sa voteze miercuri punerea sub acuzare ("impeachment") a presedintelui Donald Trump pentru incitarea sustinatorilor lui de a intra in Capitoliu, pe 6 ianuarie. Mandatul lui se incheie pe 20 ianuarie, cand urmeaza sa fie investit in functie democratul Joe Biden Este asteptat ca votul sa treaca de forul condus de democrati, ceea ce va face ca Trump sa devina primul presedinte de doua ori pus sub acuzare. Tot mai multi republicani si-au exprimat sprijinul pentru punerea sub acuzare, inclusiv liderul Liz Cheney. Totusi, Tom Cole i-a indemnat pe altii sa voteze impotriva pentru ca "este un proces viciat" care va alimenta diviziunile.Presedintele Trump si-a aparat discursul de dinaintea revoltei de miercurea trecuta, in care si-a incurajat sustinatorii sa se adune la Capitoliu, spunand ca "a fost complet adecvat".Daca Trump va fi pus sub acuzare de Camera Reprezentantilor, Senatul va sustine apoi un proces. O majoritate de doua treimi este necesara pentru condamnarea lui, ceea ce inseamna ca 17 republicani trebuie sa se alature democratilor.