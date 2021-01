Liderul majoritatii republicane in Senatul american: Revolta de la Capitoliu a fost alimentata cu minciuni si provocata de presedinte

McConnell a declarat in Senat ca protestatarii care au patruns ilegal pe 6 ianuarie in Capitoliul american au fost provocati de Trump si de altii."Ultima data cand Senatul s-a intalnit tocmai ne recuperaseram Capitoliu de la infractori violenti care au incercat sa opreasca Congresul din a-si face datoria. Multimea a fost hranita cu minciuni", a spus el, citeaza NBC."Ei au fost provocati de presedinte si de alti oameni puternici si au incercat sa se foloseasca de teama si violenta pentru a opri o procedura specifica a primei ramuri a guvernului federal care nu le-a placut".McConnell a confirmat ca Senatul asteapta din partea Camerei Reprezentantilor articolul privind punerea sub acuzare a lui Donald Trump pentru ca procesul sa poata incepe.Donald Trump a convocat pe 6 ianuarie, cand Congresul certifica victoria in alegeri a democratului Joe Biden , un protest care a devenit violent. Sute de oameni au patruns in Capitoliu, unde au existat confruntari cu fortele de ordine, zeci de persoane au fost ranite, iar cinci, intre care un politist, au decedat.O saptamana mai tarziu, Camera Reprezentantilor a votat punerea sub acuzare a presedintelui republican, al carui mandat se incheie miercuri.CITESTE SI: Record de vaccinuri anti-COVID-19 administrate intr-o singura zi in Romania. 2.622 de romani au primit deja a doua doza