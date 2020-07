Mark Zuckerberg asigura ca nu are niciun acord secret cu Donald Trump: "Simpla idee ca ar putea exista un acord este ridicola"

"Sunt la curent cu aceasta speculatie, dar sa fie foarte clar: nu exista niciun acord de niciun fel", a afirmat Zuckerberg intr-un interviu acordat site-ului de informatii Axios."Simpla idee ca ar putea exista un acord este de fapt destul de ridicola", a adaugat el.Zuckerberg recunoaste ca s-a intalnit "din cand in cand" cu Donald Trump, dar el afirma ca a avut mai multe conversatii si cu predecesorul acestuia, Barack Obama , si cu alti responsabili politici din lume.In mod frecvent se reproseaza Facebook ca nu lupta suficient impotriva continuturilor problematice si a dezinformarii, iar mai multe mari societati - intre care Starbucks, Adidas, Coca-Cola, Unilever si Ford - au decis recent sa inceteze sa mai cumpere spatii publicitare pe aceasta platforma.Disney, un important client al Facebook de obicei, a decis de asemenea sa se alature miscarii de protest, "reducandu-si considerabil" cheltuielile promotionale pe aceasta retea de socializare, a anuntat sambata Wall Street Journal.Facebook a decis in luna mai sa lase asa cum sunt mesaje postate de Donald Trump care puteau descuraja votul sau incita la violenta impotriva cetatenilor care manifesta impotriva rasismului.Reteaua a decis, in schimb, in iunie sa retraga publicitati postate de echipa de campanie electorala a lui Donald Trump care afisau un simbol nazist.Patronul Facebook a subliniat luni ca nu a primit multe favoruri din partea administratiei actuale, grupul fiind condamnat in 2019 la o amenda record de 5 miliarde de dolari de Agentia americana pentru protectia consumatorului, fiindca nu a stiut sa protejeze datele personale ale utilizatorilor sai.De asemenea, mai multe agentii guvernamentale au deschis impotriva Facebook anchete pentru practici anticoncurentiale si, la fel ca alti giganti ai Internetului, compania este sub incidenta unui ordin executiv care contesta o lege ce ofera platformelor digitale imunitate impotriva oricarei urmariri judiciare legate de continuturi publicate de terti.