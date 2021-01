VIDEO Melania Trump l-a lasat singur pe fostul presedinte in fata reporterilor, la sosirea pe aeroportul din Palm Beach

Melania en roue libre 😭 pic.twitter.com/0v7iq7HaHw - Virginie Sainsily (@vsainsily) January 20, 2021

Melania Trump a fost observata adesea respingandu-i mana sotului ei in cursul mai multor calatorii efectuate de-a lungul celor patru ani de mandat. La aterizarea in Florida, ea a salutat multimea separat in momentul coborarii din avionul prezidential. Cand reporterii au cerut o poza cu fostul cuplu prezidential, ea a aruncat doar o privire catre ei si l-a lasat pe Donald Trump sa se descurce de unul singur.Dupa gestul de miercuri, unele publicatii au scris ca fosta prim-doamna transmite mesajul ca ar vrea sa divorteze, un zvon pe care sotii Trump l-au dezmintit in repetate randuri, scrie Adevarul.ro Donald Trump a plecat de la Washington in dimineata zilei in care a avut loc ceremonia de investire a presedintelui ales Joe Biden