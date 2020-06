Ministrul de Externe al Germaniei: O infrangere a lui Trump in noiembrie, insuficienta pentru redresarea relatiilor transatlantice

Ziare.

"Orice persoana care crede ca a avea un democrat in functia de presedinte (al SUA) va restabili parteneriatul transatlantic la nivelul dinainte subestimeaza schimbarile structurale" care au avut loc, a spus seful diplomatiei germane.Desi a calificat relatia bilaterala "extrem de importanta", Maas a adaugat ca "in actuala sa forma, ea nu mai raspunde asteptarilor pe care ambele parti le au de la aceasta."Presedintele american Donald Trump a criticat constant Germania pentru gestionarea unor chestiuni, precum cooperarea Berlinului cu Rusia in proiectul energetic Nord Stream 2 si faptul ca Germania nu respecta tinta decisa de NATO , de 2% din PIB, pentru bugetul sau militar.La alegerile prezidentiale americane din noiembrie, Trump se va confrunta cu Joe Biden , candidatul Partidului Democrat.