Miza uriasa a numirii unui nou judecator la Curtea Suprema a SUA. Ce decizii controversate ar putea fi influentate in urmatoarele decenii

Inlocuirea liberalei Ginsburg cu o judecatoare conservatoare ar putea influenta decisiv, in urmatoarele decenii, deciziile Curtii pe teme divizive precum dreptul la vot, segregarea rasiala, avortul sau drepturile minoritatilor sexuale, scriu The Guardian si New York Times, citate de libertatea.ro . Venita in plina campanie electorala, moartea judecatoarei Ruth Bader Ginsburg a deschis un nou front al luptei dintre taberele liberala si conservatoare din politica si societatea americana.Miza este componenta Curtii Supreme, care ar putea influenta decizii pe teme importante precum avortul, dreptul la vot si multe altele, tinand cont de rolul central pe care institutia il joaca in reglementarea chestiunilor culturale, sociale si politice. Teoretic, cei noua judecatori ai Curtii ar trebui sa fie apolitici, indiferent de presedintele care ii numeste in functie, dar acest principiu s-a erodat, cu timpul. Ruth Bader Ginsburg era lidera aripii liberale a Curtii Supreme.Trump, aflat in campanie electorala pentru realegere la scrutinul din 3 noiembrie, are acum ocazia de a intari majoritatea Curtii Supreme la sase conservatori fata de numai trei liberali. El a numit deja doi judecatori la Curtea Suprema, dar amandoi erau conservatori care inlocuiau alti conservatori. Daca presedintele reuseste sa numeasca o inlocuitoare pentru liberala Ginsburg, asa cum a promis, iar aceasta inlocuitoare va fi conservatoare, asa cum este de asteptat, atunci echilibrul Curtii va schimbat pentru o lunga perioada de timp.Capacitatea Curtii Supreme de a interpreta legislatia inseamna ca aceasta numire va fi decizia cu cel mai mare impact asupra tarii luata de actualul presedinte. Si asta pentru ca judecatorii de la Curtea Suprema raman in functie pana la moarte, sau pana la retragere, ceea ce inseamna ca deciziile lor au efect la multi ani dupa ce presedintele care i-a numit paraseste Casa Alba . In ultimul secol, Curtea Suprema a jucat un rol fundamental in remodelarea societatii. In 1954, spre exemplu, a decis ca segregarea rasiala a scolilor este neconstitutionala.Nu in ultimul rand, in cazul unui rezultat contestat, Curtea ar putea fi obligata sa decida asupra alegerilor prezidentiale, asa cum a facut in anul 2000, cand l-a favorizat pe candidatul republican George W. Bush in fata lui Al Gore."Am ajuns in aceasta functie de putere pentru a lua decizii pentru poporul care ne-a ales cu atata mandrie, iar una din cele mai importante puteri a fost considerata de multa vreme selectarea Judecatorilor Curtii Supreme a Statelor Unite. Avem aceasta obligatie, fara intarziere!", a scris Trump pe Twitter . Democratii au reamintit insa de refuzul Senatului dominat de republicani de a audia un candidat la Curtea Suprema propus de fostul presedinte Barack Obama . Acesta l-a nominalizat in 2016 pe Merrick Garland, dupa decesul judecatorului conservator Antonin Scalia, cu zece luni inaintea alegerilor prezidentiale.Republicanii, majoritari in Senat, au sustinut atunci ca nu trebuie initiata procedura de validare intr-un an electoral. Acum, situatia s-a inversat, dar republicanii sustin ca au dreptul de a numi noul magistrat deoarece detin majoritatea in Senat. Este neclar totusi daca toti republicanii vor sustine aceasta decizie. Senatoarea republicana moderata Susan Collins a anuntat ca nu este de acord cu aceasta miscare.In cazul in care Trump nu va reusi sa numeasca un judecator pana in noiembrie, iar miscarea va ramane in mana viitorului presedinte, miza alegerilor ar putea creste si mai mult. Analistii cred ca in 2016 si 2018, perspectiva numirii de noi judecatori conservatori la Curtea Suprema a consolidat electoratul republican prezent la urne. Mai multe sondaje realizate in ultimele luni, scrie New York Times, arata acum ca majoritatea alegatorilor americani ar prefera ca Joe Biden , si nu Trump, sa fie cel care va numi urmatorul judecator la Curte.