Muzeul Madame Tussauds din Londra a reimbracat statuia lui Trump in tinuta de golf

Tinuta face referire la marea pasiune a presedintelui american, care se afla sambata pe un teren de golf in momentul anuntului infrangerii sale in fata lui Joe Biden. El a mers pe terenul de golf din Sterling, Virginia, nu departe de Washington D.C. si de Casa Alba , scrie BFM TV.Donald Trump, numit "cel mai bun presedinte-jucator de golf al Statelor Unite" de o revista de specialitate, a petrecut mai mult de patru ore la golf. Dupa ce a incheiat partida, miliardarul republican s-a fotografiat cu un cuplu de proaspat casatoriti.Muzeul Madame Tussauds din Berlin si-a exprimat inca de saptamana trecuta sprijinul pentru candidatul democrat Joe Biden aruncand statuia lui Trump la gunoi."Alegerile americane sunt iminente si facem loc pentru viitorul presedinte. Puteti sa-l vedeti pe Trump in aceasta postura pana duminica", a indicat muzeul pe Instagram.