O noua infrangere pentru Trump. Curtea Suprema a decis ca presedintele nu poate bloca accesul la declaratiile sale financiare

Cea mai inalta jurisdictie a tarii a stabilit - cu sapte voturi din noua - ca "niciun cetatean, nici macar presedintele, nu poate evita sa predea documente in cazul unei anchete penale"."Presedintele nu se bucura de o imunitate absoluta fata de ordinele procurorilor justitiei statelor", a stabilit Curtea.Insa Curtea nu a acordat, deocamdata, acces la aceste documente Congresului, care le solicita de mai bine de un an, trimitand astfel dosarul inapoi la curtile inferioare, fara vreo perspectiva clara cu privire la momentul solutionarii cazului, relateaza The Associated Press (AP),Aceasta hotarare - cu sapte voturi la doua - reprezinta o victorie pe termen scurt a lui Trump, care lupta sa-si tina datele financiare secrete.Curtea a sustinut insa cererea declaratiilor de venit ale presedintelui de catre procurorul Cyrus vance din Manhattan in cadrul unei anchete penale care vizeaza efectuarea unor plati in schimbul tacerii unor femei care sustin ca au intretinut relatii sexuale cu Trump.Ea a luat aceste decizii in urma audierii argumentelor partilor la telefon, in mai, din cauza pandemiei covid-19.Aceste documente financiare se afla la firma de contabilitate a miliardarului, Mazars USA, care a anuntat ca se va supune hotararii Curtii.Curtea urmeaza sa redacteze si sa prezinte oficial hotararea in cateva saptamani, dupa care va fi pusa in aplicare.Ea a respins pledoariile avocatilor lui Trump si Departamentului Justitiei, potrivit carora presedintele are imunitate fata de orice ancheta in timp ce se afla in functie si ca un procuror trebuie sa dovedeasca faptul ca are omai mare nevoie decat in mod obisnuit pentru a obtine documente de la acesta.Judecatorii Neil Gorsuch si Brett Kavanaugh, numiti de Trump, au votat in cadrul majoritatii cu care s-a luat aceasta hotarare.