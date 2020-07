Pandemia de Covid-19 ar putea bloca evenimentul la care Trump va fi desemnat candidatul oficial al republicanilor la presedintia SUA

Partidul Democrat a optat deja pentru o "conventie virtuala", pentru a-l investi pe Joe Biden , care va fi candidatul sau impotriva lui Donald Trump la alegerile prezidentiale programate pentru 3 noiembrie.Conventia republicana, care urmeaza sa oficializeze candidatura presedintelui in exercitiu, urma sa aiba loc initial la Charlotte, in Carolina de Nord. In fata ingrijorarilor exprimate de guvernatorul democrat al statului, Roy Cooper, fata de efectele in lupta impotriva epidemiei de coronavirus, locul reuniunii a fost mutat la Jacksonville si urmeaza sa aiba loc intr-o singura zi, 27 august, scrie Agerpres.In ultimele patru zile, numarul noilor cazuri de contaminare inregistrate in Florida a depasit in trei randuri 10.000 zilnic, cu 10.059 de cazuri suplimentare anuntate in aceasta duminica, depasind bilanturile incarcate inregistrate intr-o tara europeana in momentele cele mai critice ale pandemiei."Cred ca este prea devreme pentru a o spune", a raspuns comisarul Agentiei Federale pentru Medicamente si Produse Alimentare (FDA), Stephen Hahn, intrebat de CNN despre posibilitatea mentinerii reuniunii la Jacksonville.