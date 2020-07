Presedintele Donald Trump ar fi vrut sa vanda Puerto Rico, in 2017, dupa ce insula a fost devastata de Uraganul Maria

Jurnalistii americani o citeaza pe Elaine Duke, care in acea perioada era sefa Departamentului de Securitate Interna. Potrivit acesteia, Trump i-a sugerat acest plan, dupa ce insula a fost devastata de un uragan, intr-un interviu pentru The New York Times. Seful statului ar fi abordat dezastrul mai mult "ca un om de afaceri ", iar liderul american a intrebat-o daca Statele Unite nu pot "sa o cedeze".", ar fi spus Trump, potrivit spuselor lui Elaine Duke.Totusi, ea a mai spus ca ideea de a vinde Puerto Rico nu a fost niciodata luata in considerare sau discutata in mod serios dupa ce Trump a pus-o in ecuatie.Ideea lui Trump nu a fost luata insa in considerare. In schimb, anul trecut, presedintele american si-a aratat interesul de a cumpara Groenlanda.