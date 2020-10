Presedintele SUA a votat anticipat in West Palm Beach: "Am votat pentru un tip care se numeste Trump"

Trump obisnuia sa voteze in New York, dar anul trecut si-a schimbat resedinta, astfel ca acum voteaza in Florida."A fost un vot foarte sigur, mult mai in siguranta decat atunci cand trimiti prin posta. Totul strict, conform regulilor. Cei de aici au facut o treaba fantastica. Vom avea trei mitinguri mari astazi. Am votat pentru un tip care se numeste Trump", a spus presedintele american la iesirea de la vot.Vineri, presedintele afirma, la un miting in Florida, ca ii place faptul ca poate sa mearga sa voteze. "Cred ca sunt de moda veche", a adaugat el. Donald Trump are programate, sambata, mitinguri electorale in Carolina de Nord, Ohio si Wisconsin.Pana acum, peste 50 de milioane de americani au votat deja anticipat, prin posta sau in persoana, la alegerile prezidentiale americane, in care se confrunta republicanul Donald Trump si democratul Joe Biden