Presedintele Trump anuleaza conventia republicana din Florida din cauza pandemiei: "Nu este momentul acum"

Epidemia pare sa se accentueze in mai multe parti ale tarii, iar California a atins din nou un record de contaminari. Expertii avertizeaza ca testarea limitata impiedica prezicerea datei la care pandemia va atinge varful.In acest context de mare incertitudine, presedintele american a anuntat ca a anulat "marea" conventie republicana prevazuta sa aiba loc in Jacksonville, statul Florida, in care urma sa fie desemnat candidat al Partidului Republican la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie."Nu vom tine o conventie publica mare ca atare, nu este momentul acum", a declarat presei Donald Trump la Casa Alba, afirmand ca obligatia sa de presedinte este de a-i "proteja pe americani".Conventia republicana era planificata initial sa aiba loc in Charlotte, statul Carolina de Nord, in perioada 24 - 27 august, dar guvernatorul democrat al statului a dorit un format redus, care sa raspunda recomandarilor sanitare impuse de pandemie. Anumite evenimente prevazute a fi organizate la Charlotte vor avea totusi loc la sfarsitul lunii august, din respect pentru contractele semnate, a precizat liderul de la Casa Alba.Acuzat ca a minimizat mult timp amploarea crizei generate de pandemia noului coronavirus pentru a-si creste sansele de a fi reales, presedintele Trump si-a schimbat recent punctul de vedere, a recunoscut gravitatea situatiei si a inceput sa poarte masca, un gest pe care l-a calificat ca fiind "patriotic".SUA sunt cea mai afectata tara de pandemia noului coronavirus, cu peste 144.000 de decese, patru milioane de cazuri de contaminari si un milion de teste pozitive intr-o perioada de cincisprezece zile.