Prezentator-vedeta de la Fox News, lasat fara emisiune subit. Este unul dintre cei mai infocati sustinatori ai lui Donald Trump

Decizia vine a doua zi dupa acuzatia de defaimare la adresa postului Fox News si a lui Lou Dobbs de societatea informatica Smartmatic, care solicita 2,7 miliarde de dolari pentru ca a relationat teorii ale conspiratiei implicandu-i in mod gresit."Fox News Media studiaza periodic modificarile retelei si planifica sa lanseze noi formate adaptate acestei perioade post-electorala, in special pe Fox Business", a precizat pentru AFP un purtator de cuvant al Fox News.Anularea "face parte din aceste schimbari", a adaugat ea. "O noua emisiune" pe acest canal (intervalul orar 17.00-18.00) "va fi anuntata in curand".Emisiunea lui Lou Dobbs avea cea mai buna audienta pe post, cu putin peste 300.000 de telespectatori in medie pe seara.In varsta de 75 de ani, Lou Dobbs are aproape patru decenii de activitate continua la posturi de informare, dintre care 10 la emisiunea sa "Lou Dobbs Tonight".Dupa alegerile prezidentiale, prezentatorul a reluat neincetat acuzatiile de frauda masiva provenite din tabara lui Trump, evocand "coruptie" si "nereguli".Dobbs a invitat-o pe cea care a facut parte o perioada din echipa juridica a lui Donald Trump, avocata Sidney Powell, care si-a prezentat, pe post, teoria, niciodata demonstrata, a unui complot international prin care presedintele Trump sa nu poata fi reales."Lou Dobbs este formidabil", a reactionat Donald Trump intr-un mesaj reluat de mai multi apropiati ai sai pe retelele de socializare precum si de mass-media americane. "Nimeni nu iubeste America la fel de mult ca Lou".Fostul presedinte a indicat ca se va interesa indeaproape de urmatoarea destinatie a prezentatorului.