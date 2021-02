Procesul lui Donald Trump din Senat a ajuns la momentul pledoariilor si la votul final

Fiecare dintre echipele juridice are la dispozitie doua ore pentru a-si reitera pozitia inainte ca Senatul sa voteze, cel mai probabil, achitarea lui Trump, scrie The Guardian.Vineri, echipa de avocati a lui Trump s-a folosit de doar trei dintre cele 16 ore puse la dispozitie pentru a-si prezenta apararea. A urmat o sesiune in timpul careia senatorii au adresat intrebari.Sambata, senatorii se vor reintalni la ora locala 10:00 (ora Romaniei 17:00). Este foarte probabil ca aceasta sa fie ultima sesiune a celui mai rapid proces de impeachment din istoria SUA.Este de asteptat ca democratii sa spuna din nou ca prin cuvintele si actiunile intreprinse pana pe 6 ianuarie, Trump a incitat multimea la insurectie, apoi nu a reusit sa intervina si sa o opreasca din a patrunde in Capitoliu. Ei vor spune ca Cogresul trebuie sa actioneze pentru a nu fi creat un precedent. Avocatii lui Trump vor sustine ca procesul nu este constitutiona l si ca un fost presedinte nu poate si nu ar trebui sa fie inculpat. Ei probabil vor adauga ca tot ce a spus Trump este protejat de drepturile date de Primul Amendament si ca pe 6 ianuarie el a folosit doar o retorica dramatica folosita deseori de politicieni si ca el nu este responsabil pentru actiunile din acea zi ale multimii.O inculpare necesita doua treimi din Senat. Presupunand ca toti cei 100 de senatori isi vor exprima votul, asta inseamna ca 17 republicani trebuie sa voteze alaturi de cei 50 de democrati si independenti pentru condamnare. Avand in vedere ca doar sase republicani au votat procesul ca fiind constitutional, este putin probabil ca acest lucru se va intampla, mai scrie The Guardian.Ce poate schimba cursul zilei este prezentarea fie de catre procurorii democrati din proces, fie de echipa lui Trump a unor documente sau prin citarea unor martori inaintea pladoariilor finale. Aceste lucruri ar prelungi sesiunea, pentru ca necesita de asemenea o dezbatere si un vot asupra procedurii.