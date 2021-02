Procesul din Senatul SUA pentru inculparea lui Donald Trump, suspendat pentru a respecta Sabatul evreiesc

Trump foloseste o noua retea de socializare

"Respectam aceasta solicitare si desigur ca ii vom da curs", a spus purtatorul de cuvant al lui Schumer, Justin Goodman, intr-un comunicat.Avocatul lui Trump, David Schoen, a trimis, marti, o scrisoare lui Schumer si altor senatori, solicitand ca procesul sa fie intrerupt in timpul Sabatului, care dureaza de vineri seara pana sambata.Intarzierea de o zi ridica intrebari cu privire la cat timp va dura finalizarea procesului, care va incepe marti in Senat.Senatul nu este programat sa fie in sesiune in saptamana care incepe pe 15 februarie.In timp ce democratii si republicanii au spus ca spera sa rezolve rapid procesul de punere sub acuzare, presedintele Joe Biden incearca simultan sa obtina aprobarea de catre Senat a oficialilor nominalizati sa ocupe functii in administratia sa si incearca sa treaca prin Congres un pachet de ajutoare economice pentru coronavirus de 1.900 miliarde de dolari.Discutiile despre structura procesului sunt in curs, a spus Goodman duminica.Trump a devenit primul presedinte din istoria SUA care a fost pus sub acuzare de doua ori, atunci cand Camera Reprezentantilor a aprobat, pe 13 ianuarie, o acuzatie ca acesta ar fi incitat la o insurectie, care a provocat atacul violent impotriva Capitolului. Avocatii lui Trump si majoritatea senatorilor republicani au contestat constitutionalitatea procesului. Ei au spus ca Senatul nu are autoritatea sa audieze cazul deoarece Trump si-a incheiat mandatul si nu poate fi inlaturat din functie.Pentru ca Trump sa fie condamnat ar trebui ca o majoritate de doua treimi din cei 100 de membri ai Senatului sa sustina acuzatia, ceea ce inseamna ca 17 republicani ar trebui sa se alature tuturor celor 50 de senatori democrati.Donald Trump a publicat pe platforma Gab, o alternativa la Twitter folosita de sustinatorii sai de dreapta, o scrisoare de la avocatii sai.Trump arata astfel ca vrea sa fie in continuare activ pe retele sociale si a folosit Gab pentru a-si continua acuzatiile ca alegerile prezidentiale au fost fraudate, potrivit Sky News, citat de digi24.roIn prima sa postare dupa 8 ianuarie, Trump a publicat un raspuns la invitatia congresmanului Jamie Raskin, care i-a cerut fostului presedinte sa depuna marturie sub juramant la procesul de impeachment in care este pus sub acuzare ca ar fi incitat la insurectie, urmata de revolta de la Capitoliu.