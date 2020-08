Regizorul liberal Michael Moore trage un semnal de alarma: Sunteti pregatiti mental pentru o noua victorie a lui Trump?

Producatorul de filme documentare Michael Moore a avertizat ca Donald Trump pare sa se afle in aceeasi situatie ca si in 2016, atunci cand nimeni nu ii dadea sanse, dar a castigat in fata lui Hillary Clinton "Imi pare rau ca trebuie sa prezint din nou realiltatea", a spus el. Moore a spus ca "entuziasmul pentru Trump este peste limite" in statele cheie, in comparatie cu candidatul Partidului Democrat, Joe Biden "Sunteti pregatiti pentru o victorie a lui Trump? Sunteti pregatiti mental sa fiti din nou depasiti de Trump? Va complaceti in certitudinea ca Trump nu poate castiga?", a scris Moore pe contul sau de Facebook "Echipa lui Biden tocmai a anuntat ca va vizita o serie de state - dar nu Michigan. Suna familiar?", a mai scris Moore, facand referire la faptul ca, in 2016, Hillary Clinton a facut eroarea de a evita unele state care s-au indreptat apoi catre Trump."Va avertizez cu aproape 10 saptamani inainte. Nivelul de entuziasm pentru cei 60 de milioane din baza lui Trump este peste limite! Pentru Joe, nu atat de mult", a adaugat el mai tarziu.Intr-un alt mesaj, regizorul a indemnat pe toata lumea sa ia atitudine. "Nu lasati pe mana democratilor sa va scape de Trump. Trebuie sa scapati singuri de Trump. Trebuie sa ne trezim in fiecare zi pentru urmatoarele 67 de zile si sa ne asiguram ca fiecare dintre noi va scoate o suta de oameni la vot. Actionati acum!", a scris regizorul.Moore a citat datele furnizate de CNN referitoare la inregistrarea alegatorilor in aceasta luna pentru a argumenta ca lupta dintre Biden si Trump este foarte stransa, acestia fiind practic umar la umar, insa insistand asupra faptului ca Trump recupereaza in state cheie precum Michigan.Un sondaj national prezentat de CNN in august arata ca Biden conduce cursa cu 50% fata de 46%. Un alt sondaj realizat de grupul republican Trafalgar Group ii plaseaza pe amandoi la 47% in Minnesota, in timp ce in Michigan ar avea un usor avans actualul presedinte. Marja de eroare este de 2,98%, esntionul fiind unul de 1.048 de participanti.