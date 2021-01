Avocatul lui Trump, Rudy Giuliani, dat in judecata pentru 1,3 miliarde de dolari dupa "marea minciuna" a fraudarii alegerilor

Giuliani spune ca ii este incalcat dreptul la libera exprimare

S-a cerut suspendarea licentei de avocat a lui Giuliani

Donald Trump a "provocat" asaltul asupra Capitoliului

Samanul QAnon, care a luat cu asalt Capitoliul, se plange ca a fost "pacalit" de Trump

Rudy Giuliani, surprins cu mainile in pantaloni intr-o scena din noul film Borat

Compania Dominion Voting Systems Inc, cu sediul la Denver, a inaintat deja o actiune in justitie impotriva avocatului pro-Trump Sidney Powell, acuzandu-l si pe acesta de raspandire de teorii false ale conspiratiei despre alegerile pierdute de Trump in fata democratului Joe Biden Un director din cadrul Dominion, Eric Coomer, a inaintat de asemenea proces impotriva echipei de campanie a lui Trump, afirmand ca a fost nevoit sa se ascunda din cauza amenintarilor cu moartea primite de la sustinatori ai fostului presedinte.In replica, Giuliani a afirmat intr-un comunicat ca actiunea Dominion este menita sa-i intimideze pe altii sa-si exercite dreptul la libera exprimare, dar ca lui ii va permite sa "investigheze deplin si complet istoria, finantele si practicile" companiei, pe care ar putea sa o dea la randul sau in judecata pentru ca i-a incalcat drepturile.Trump si aliatii sai au petrecut doua luni negand infrangerea in alegeri, sustinand, fara dovezi, ca aceasta a fost rezultatul unor fraude masive.Dominion ii cere fostului primar al New Yorkului despagubiri de 1,3 miliarde de dolari, acuzand ca "el si aliatii lui au fabricat si raspandit "Marea Minciuna", care, in mod previzibil, a devenit virala si a inselat milioane de oameni in a crede ca Dominion le-a furat voturile si a fraudat alegerile".Un grup de avocati marcanti a cerut saptamana trecuta autoritatilor judiciare din New York sa-i suspende licenta lui Giuliani pentru afirmatiile false din plangerile post-alegeri in instante si pentru ca i-a indemnat pe sustinatorii lui Trump sa actioneze cu "dreptul celui mai puternic" cu putin inainte ca acestia sa ia cu asalt Capitoliul la 6 ianuarie.In plangerea sa, Dominion sustine ca a cheltuit 650.000 de dolari pentru a le asigura securitatea angajatilor sai, confruntati cu hartuiri si amenintari cu moartea.Infiintata in 2002, Dominion este un mare producator american de masini de vot. Diverse masini Dominion au fost folosite in mai mult de 25 de state americane la alegerile din 2020.Seful majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, l-a acuzat saptamana trecuta pe fostul presedinte Donald Trump ca a provocat prin minciunile sale asaltul din 6 ianuarie asupra Capitoliului din Washington , relateaza Reuters."Multimea a fost alimentata cu minciuni. Ei au fost provocati de presedinte si de alte personaje influente", a declarat McConnell intr-un discurs in fata Camerei superioare a Congresului.Camera Reprezentantilor a deschis miercurea trecuta calea unui nou proces de destituire a lui Donald Trump pentru incitare la insurectie in cursul tulburarilor din 6 ianuarie la sediul Congresului. Revine Senatului sa-l judece pe presedinte si sa-i stabileasca culpabilitatea sau inocenta. Pentru moment nu a fost stabilita o data pentru procesul de "impeachment".Unul dintre participantii la asaltul de la Capitoliu, cunoscut ca "samanul QAnon", barbatul care a intrat in cladire la bustul gol, purtand pe cap o caciula de blana cu coarne, spune ca a fost "pacalit" de fostul presedinte , pentru ca Trump a refuzat sa-l gratieze dupa ce i-a cerut public acest lucru.Avocatul lui Jake Angel - Jacob Anthony Chansley pe numele lui adevarat -, cunoscut ca "Samanul QAnon", spune ca clientul sau regreta foarte mult faptul ca s-a lasat pacalit de presedinte si de faptul ca a fost pus in situatia sa ia decizii pe care nu ar fi trebuit sa le ia.Avocatul il considera pe Trump complet vinovat de Asaltul de la Capitoliu . "Sa ne aducem aminte de toate lunile de minciuni repetate, de falsitati, de hiperbole si de insinuari ale presedintelui, toate menite sa inflameze, sa infurie si sa motiveze. Presedintele nostru i-a invitat pe acesti oameni, ca presedinte, sa mearga la Capitoliu alaturi de el", a declarat avocatul.Avocatul personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, a fost surprins intr-o ipostaza compromitatoare intr-o filmare cu o reportera falsa care lucra pentru regizorul Sacha Baron Cohen.Actrita bulgara Maria Bakalova joaca rolul fiicei lui Borat intr-un nou film al regizorului si s-a dat drept reporter pentru un site de stiri conservator in fata lui Giuliani. Inregistrarea dateaza din iulie si a fost facuta publica miercuri, scrie Adevarul.ro.Scena s-a petrecut intr-o camera de hotel unde actrita il invitase pentru a bea ceva. Giuliani e surprins intins pe pat cu mainile in pantaloni, gest pe care il face dupa ce reportera isi scoate microfoanele.In acel moment, regizorul Borat intra in camera si comenteaza ca fiica sa "Are 15 ani. Este prea in varsta pentru tine".Donald Trump a declarat atunci ca nu a apreciat niciodata glumele actorului Sacha Baron Cohen , creator al personajului Borat.