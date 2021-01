Rusia critica sistemul electoral ''arhaic'' al Statelor Unite dupa incidentele de la Washington

Dupa ce a afirmat ca este vorba despre o "afacere interna" pentru Washington , Maria Zaharova a spus ca evenimentele de la Washington au fost favorizate de faptul ca "sistemul electoral al SUA este arhaic, nu raspunde normelor democratice moderne".Acesta "creeaza oportunitati pentru numeroase incalcari, iar media americane au devenit un instrument de lupta politica", a adaugat ea, citata de agentiile de stiri ruse."Este in mare parte motivul pentru divizarea societatii care poate fi observata acum in SUA", a mai spus Zaharova.Dupa ce s-au trezit in dimineata Craciunului ortodox pe stil vechi cu imagini soc ale sustinatorilor lui Trump patrunzand in Capitoliu, templul democratiei americane, mai multi responsabili rusi estimeaza ca SUA si-au pierdut orice legitimitate de a da lectii altor tari despre democratie. Moscova a fost tot timpul deranjata de criticile americane privind starea democratiei ruse sub presedintele Vladimir Putin , acuzand Washingtonul de ipocrizie si condescendenta.Relatiile intre Moscova si Washington s-au degradat considerabil in ultimii ani, cu mai multe valuri de sanctiuni americane impotriva Rusiei, conflicte pe tema tratatelor de neproliferare a armelor si acuzatii privind atacuri informatice ruse de anvergura.CITESTE SI: