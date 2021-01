Samanul devenit celebru dupa asaltul de la Capitoliu ii cere lui Donald Trump gratierea

Jake Angeli a fost arestat dupa ce, pe 6 ianuarie, a intrat in Capitoliu cu forta, alaturi de alti sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump . Jake spune ca Donald Trump l-a invitat sa atace Congresul in timp ce era validata victoria lui Joe Biden , scrie publicatia, citata de Digi24 Avocatul acestuia a cerut insa gratierea barbatului si a argumentat ca Angeli nu a fost implicat in violentele de miercuri si ca s-a predat de bunavoie autoritatilor, fata de alti protestatari. Avocatul a mai sustinut ca ar fi onorabil din partea presedintelui Trump sa il gratieze pe barbatul cunoscut drept shamanul QAnon.Mama lui Chansely s-a plans in fata unei instante ca acesta nu a mai mancat din momentul arestarii din cauza ca inchisoarea in care se afla nu ii ofera mancare organica.CITESTE SI: