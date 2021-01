Seful demisionar al politiei Capitoliului spune ca eforturile sale de a chema Garda Nationala au fost impiedicate

Seful demisionar al fortei federale de la Capitoliu, Steven Sund, a spus pentru Washington Post ca superiorii sai au fost reticenti sa ia masuri oficiale pentru a pune in alerta Garda Nationala chiar daca informatiile politiei sugerau ca multimea pe care presedintele Donald Trump o invitase la Washington pentru a protesta impotriva infrangerii sale in alegeri urma sa fie mult mai numeroasa decat la demonstratii anterioare.Afirmatiile lui Sund le contrazic pe cele ale unor oficiali din alte ramuri ale guvernarii, care au spus, dupa ce sustinatori ai lui Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului miercurea trecuta, ca ar fi putut aduce mai multi agenti pentru a securiza cladirea, insa nimeni din politia Capitoliului nu a solicitat-o.In interviul pentru Washington Post, Sund a aratat spus ca le ceruse oficialilor de securitate ai Camerei si Senatului permisiunea sa ceara ca Garda Nationala sa fie plasata in asteptare pentru cazul in care ar fi fost nevoie de ajutor urgent, dar solicitarea sa a fost respinsa.Kenneth Rapuano, secretar-asistent al Apararii pentru aparare nationala si securitate globala, a declarat saptamana trecuta ca Pentagonul se aflase in contact cu politia Capitoliului si i se spusese ca nu va fi nevoie de ajutor din partea Garzii Nationale.Steven Sund, care va pleca din functie la 16 ianuarie dupa ce presedinta Camerei, Nancy Pelosi, i-a cerut demisia, a declarat ca solicitarea sa de ajutor a fost respinsa sau amanata de sase ori."Daca am fi avut Garda Nationala, am fi putut sa-i tinem la distanta mai mult timp, pana cand ar fi ajuns mai multi ofiteri de la agentiile noastre partenere", a afirmat el pentru Washington Post.Sund le-a spus in mod repetat oficialilor ca 'situatia este dramatica', a mai scris Washington Post.Asaltul asupra Capitoliului dat de sustinatorii lui Trump, care au coplesit fortele de securitate, a obligat la evacuarea membrilor Congresului si a intarziat validarea presedintelui ales, democratul Joe Biden Donald Trump, care a contestat fara dovezi validitatea victoriei lui Biden, si-a laudat initial sustinatorii, dar ulterior a condamnat violentele.Cinci oameni au murit in aceste violente, inclusiv un agent al politiei de la Capitoliu care a fost batut in timp ce incerca sa opreasca multimea.CITESTE SI: