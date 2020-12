Seful diplomatiei iraniene il acuza pe Trump ca incearca sa fabrice un ''pretext'' pentru a lansa un ''razboi''

"In loc sa combata noul coronavirus in SUA, Donald Trump si complicii sai risipesc miliarde ca sa mobilizeze (bombardiere) B-52 si sa-si trimita armada in regiunea NOASTRA", a transmis Zarif pe Twitter , referindu-se la faptul ca, la 10 decembrie, doua bombardiere B-52 americane au survolat regiunea Golfului, intr-o demonstratie de forta indreptata spre adversarii SUA si in special Iran , intr-un moment in care armata americana isi reduce prezenta militara in regiune."Serviciile de informatii irakiene au semnalat existenta unui complot pentru FABRICAREA unui pretext cu scopul de a lansa un razboi", a adaugat seful diplomatiei iraniene.Mesajul sau vine cu cateva zile inainte de implinirea unui an de la moartea influentului general iranian Qassem Soleimani, artizanul strategiei regionale a Teheranului, ucis la 3 ianuarie 2020 intr-un raid american la Bagdad, ordonat de Trump. Cei doi inamici nu au fost departe, atunci, de o confruntare directa, mentioneaza AFP."Iranul nu vrea razboi, dar va raspunde DESCHIS si DIRECT pentru a-si apara poporul, securitatea si interesele vitale", a subliniat Zarif joi.Saptamana trecuta, Donald Trump a lansat un avertisment catre Iran dupa mai multe atacuri cu rachete asupra ambasadei americane la Bagdad, in Irak , declarand ca va trage la raspundere Teheranul daca se va inregistra vreun deces in randul personalului de acolo.Grupari siite sustinute de Iran in Irak sunt acuzate ca s-au aflat in spatele acestor atacuri, insa Teheranul a respins aceste acuzatii.