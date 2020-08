Seful staff-ului Casei Albe anunta ca alegerile prezidentiale din SUA vor avea loc la termen, pe 3 noiembrie

Duminica, in emisiunea 'Face the Nation' (In fata natiunii) de la televiziunea CBS, Meadows a declarat ca "vom avea alegeri pe 3 noiembrie si presedintele va castiga".Presedintele Statelor Unite, Donald Trump a vehiculat joi ideea amanarii alegerilor, din cauza epidemiei de coronavirus. El nu are insa dreptul legal de a lua o decizie in acest sens, iar democrati si republicani din Congresul SUA - caruia ii revine constitutional atributia de a stabili data scrutinului - s-au pronuntat imediat impotriva unei astfel de masuri.Trump a incercat si sa submineze increderea in votul prin corespondenta, sustinand de mai multe ori ca pot avea loc fraude de mari proportii. Trump a prezentat si imagini video in care se observa ca procesul poate fi viciat. Meadows a preluat duminica tema, avertizand ca buletinele de vot trimise prin posta trebuie procesate corespunzator, insa fara a aduce vreo dovada de nereguli in trecut.