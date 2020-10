Senatul american a trecut de prima etapa a confirmarii lui Amy Coney Barrett la Curtea Suprema

Cei 12 alesi republicani din cadrul Comisiei Judiciare a Camerei superioare a Congresului s-au pronuntat prin vot in favoarea trimiterii dosarului magistratei in plenul Senatului cu un aviz "favorabil".Cei zece colegi democrati ai acestora, care considera procesul "ilegitim" din cauza apropierii de alegerile de la 3 noiembrie, au absentat la vot. Pe fotoliile lor au fost depuse fotografii cu americani care ar putea, afirma ei, sa-si piarda asigurarea de sanatate in cazul in care judecatoarea Barrett este confirmata.Curtea Suprema urmeaza sa examineze la 10 noiembrie un recurs impotriva legii emblematice a presedintelui barack Obama cu privire la asigurarile de sanatate - Obamacare -, fata de care judecatoarea si-a exprimat rezerva in trecut. In cele trei zile in care a fost audiata, democratii si-au concentrat atacurile asupra acestei teme si asupra refuzului magistratei de a preciza care este opinia sa cu privire la o serie de subiecte "fierbinti" - precum avortul, portul armelor de foc sau protectia mediului.Boicotul democratilor arata ca "argumentele lor de fond nu sunt convingatoare", a apreciat senatorul republican Ted Cruz, care ii acuza de faptul ca fac propuneri "radicale, extreme" si nepopulare in tara.Senatul incepe vineri examinarea - in sesiune plenara - a candidaturiijudecatoarei Barrett. Presedintele republican al Senatului Mitch McConnell vizeaza un vot final luni, cu opt zile inainte de alegeri.Avand in vedere majoritatea republicana in aceast hemiciclu - 53 din 100 de mandate - si in pofida dezertarii anuntate a doua alese, magistrata conservatoare in varsta de 48 de ani ar urma sa fie confirmata de catre Senat, un vot indispensabil potrivit Constitutiei in vederea intrarii in Curtea Suprema.Aceasta catolica ferventa, mama a sapte copii si o opozanta a avortului ar urma sa-i succeada simbolului progresist si feminist Ruth Bader Ginsburg, care a murit la 18 septembrie, la varsta de 87 de ani, si sa ancoreze solid Inalta Curte in conservatorism, cu o majortate de sase din noua judecatori.