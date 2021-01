Snapchat blocheaza permanent accesul lui Trump din motive de "siguranta publica"

Actiunea Snapchat vine dupa ce Twitter Facebook si Instagram, YouTube si Twitch, intre altele, au luat masuri similare, permanente sau temporare.Saptamana trecuta, Snapchat a decis sa suspende pe perioada nedeterminata contul presedintelui, iar miercuri a decis ca acesta sa fie blocat permanent.In iunie 2020, Snapchat a luat prima masura impotriva presedintelui american - nu a mai promovat postarile sale pe platforma Discover, citand retorica ce incita la violenta si ura in timpul protestelor fata de uciderea lui George Floyd in custodia politiei din Minneapolis.De atunci, potrivit Snapchat, Trump a incercat de mai multe ori sa incalce regulile comunitatii si termenii, care, intre altele, interzic raspandirea de informatii false, discursul instigator la ura si incitarea la violenta sau elogierea acesteia.Compania a spus ca a eliminat de fiecare data continutul problematic publicat pe Trump si ca a transmis avertismente echipei presedintelui.Oficial, contul lui va fi reziliat in ziua inaugurarii noului mandat prezidential. Democratul Joe Biden urmeaza sa fie investit in functie pe 20 ianuarie.