SONDAJ: Cine l-ar vota pe Donald Trump daca ar candida intr-o tara din Uniunea Europeana

Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden , ar intruni in statele europene circa 45% din voturi, arata studiul respectiv, citat de dpa.Conform studiului realizat de Fundatia Bertelsmann, circa 38% din cetatenii UE nu ar vota pentru niciunul din cei doi candidati americani, daca ar avea acest drept.Rezultatele difera de la o tara la alta. Polonia este singura unde Trump ar fi votat de mai multi alegatori decat Biden - cei doi ar obtine 38%, respectiv 30%.Polonezii doresc o relatie mai apropiata cu americanii din motive istorice, apreciaza autoarea studiului, Isabell Hoffmann. Circa 77% din polonezi considera ca democratia din SUA functioneaza bine, in timp ce 51% din toti europenii chestionati apreciaza ca a esuat.Totusi, Statele Unite sunt mult mai bine cotate ca partener decat China , arata sondajul."Patru ani de guvernare a lui Trump au lasat urme asupra cetatenilor UE. Acestia recunosc importanta relatiei transatlantice, dar sunt categorici in aprecierea a ceea ce o mentine", a declarat Hoffmann.Sondajul a fost realizat in intervalul 9 iulie - 28 septembrie, pe un esantion de 13.808 de persoane din toate statele membre ale Uniunii Europene, si are o marja de eroare de +/-1%.