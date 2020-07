SUA: Confruntari intre manifestanti si politie la Seattle, dupa cele din Portland

In paralel, ciocniri intre manifestanti si politisti au fost din nou inregistrate in noaptea de vineri spre sambata in orasul Portland, in Oregon, scena de peste doua luni a unor astfel de actiuni.Dar la Seattle, in statul Washington , noaptea de sambata spre duminica a fost in mod special agitata, cu o replica politieneasca la o tentativa a manifestantilor de a declansa un incendiu in fata unui centru de detentie pentru minori.Unii manifestanti au incercat sa se protejeze de gazele iritante cu jet de ardei iute recurgand la umbrele, potrivit unui jurnalist AFP aflat la fata locului, martor si al detunaturilor grenadelor cu efect de orbire.Potrivit Seattle Times, 16 persoane au fost retinute.La Portland, epicentrul protestelor, unii manifestanti au incercat sa darame o bariera de securitate in fata tribunalului federal.Fortele de ordine au replicat cu tiruri abundente cu gaze lacrimogene si au dispersat multimea.Miscarea de protest in acest oras din nord-vestul SUA incepuse, la fel ca in alte parti in tara si in lume, dupa moartea la sfarsitul lunii mai a unui afro-american, George Floyd, sub genunchiul unui politist alb la Minneapolis.Ea s-a amplificat cand la mijlocul lunii iulie la Portland au sosit politisti federali.In numeroase inregistrari video publicate pe retelele de socializare, pot fi vazuti acesti agenti in tinuta paramilitara si fara insemne de identificare, utilizand vehicule fara insemne institutionale pentru a retine manifestanti, turnand astfel gaz peste foc.O ancheta oficiala a fost deschisa joi de Ministerul Justitiei cu privire la modul foarte controversat in care au actionat politistii federali la fata locului.Presedintele Trump, care isi bazeaza campania pentru realegere in noiembrie in special pe restabilirea "ordinii", a anuntat miercuri intarirea efectivelor de agenti federali la Chicago si in alte orase, dupa o recrudescenta a criminalitatii si a focurilor de arma.Sambata, trei persoane au fost ranite usor cu arma de foc in cadrul unei manifestatii antirasiste la Louisville, in statul Kentucky, au relatat media americane. Politia a evocat totusi circumstante "accidentale".In acest oras, militanti de culoare ai grupului NFAC, greu inarmati, au protestat impotriva mortii Breonnei Taylor, o afro-americanca ucisa de politie in martie in apartamentul sau. Dar politia era desfasurata pentru a evita orice ciocnire cu contramanifestanti albi ai unui grup conservator, de asemenea inarmati.La Portland, in noaptea de vineri spre sambata, in afara tensiunilor, manifestantii au creat o atmosfera de buna dispozitie, batand tobe si lansand artificii in aplauzele multimii.Unii dintre ei se reunisera inainte de caderea noptii in fata unui memorial ridicat in semn de omagiu pentru persoane de culoare decedate din cauza violentelor politienesti, noteaza AFP.