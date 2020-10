Donald Trump, tratat cu dexametazona, un steroid administrat doar pacientilor COVID aflati in stare grava

Ulterior, nivelul de oxigen a oscilat, crescand si scazand in mod continuu, a anuntat medicul.Conley spune ca starea lui Trump s-a imbunatatit, iar acesta ar putea fi externat maine, iar ulterior va fi tinut sub observatie atenta la Casa Alba Este cunoscut ca dexametazona nu este administrata pacientilor cu simptome usoare, intrucat asupra acestora nu are efect. Aceasta actioneaza ca un antiinflamator: infectat cu coronavirus, organismul se lupta cu acesta, iar in unele cazuri poate aparea inflamarea organelor interne, scrie BBC. Astfel, dexametazona are rolul de ameliora acest efect.Casa Alba a recunoscut ca starea lui Donald Trump a fost, vineri, inainte de spitalizare, mai grava decat s-a dezvaluit oficial: "Avea febra, iar nivelul oxigenului ii scazuse rapid. Am fost foarte ingrijorati."Presedintele american a petrecut o a doua noapte la spitalul militar Walter Reed din Bethesda, in apropiere de Washington , iar starea sa s-a ameliorat, dupa cum a anuntat chiar el si conform ultimelor informatii furnizate de doctorul sau, care a spus ca echipa medicala "ramane prudent optimista" pentru urmatoarele zile.