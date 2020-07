SUA: Presedintele Trump reia briefingurile de presa dedicate pandemiei si considera purtarea mastii un gest patriotic

"Ma voi implica si vom incepe sa facem briefinguri ... probabil de maine", a declarat luni presedintele Trump din Biroul Oval. "Este o modalitate excelenta de a aduce informatii publicului", a adaugat el, spunand ca vrea sa se concentreze pe progresul in realizarea unui vaccin si pe tratamente.Timp de mai multe saptamani, Donald Trump a sustinut aproape zilnic informari de presa, care tineau uneori ore intregi. Ocazional, a facut mai multe gafe serioase, printre care sugestia adresata americanilor de a se injecta cu dezinfectanti. De asemenea, a promovat in mod repetat tratamente neprobate pentru COVID-19.Dupa un val de comentarii negative, generat de sugestia sa privind folosirea dezinfectantilor, briefingurile au fost rarite. In luna mai, presedintele si-a concentrat atentia asupra relansarii economiei si a campaniei sale de realegere la scrutinul prezidential din noiembrie."Am avut briefinguri de mare succes", a spus Trump."Am avut o multime de oameni care le urmareau, un record de audienta".Briefingurile de presa vor fi organizate la aceeasi ora - 17:00 (21:00 GMT).Liderul de la Casa Alba, care nu purta masca in momentul in care a facut acest anunt in fata reporterilor, a postat mai tarziu pe Twitter o fotografie in care apare purtand masca, fiind pentru prima oara cand promoveaza acest tip de protectie pe social media. Fotografia a fost facuta in timpul unei vizite recente la un spital militar, prima aparitie publica importanta in care presedintele SUA poarta masca."Suntem Uniti in eforturile noastre de a invinge Virusul Chinezesc Invizibil si multi spun ca este patriotic sa porti masca atunci cand nu te poti distanta social. Nu este nimeni mai Patriot decat mine, Presedintele vostru favorit!", a scris Donald Trump pe Twitter Au fost situatii in care Donald Trump i-a luat in deradere pe cei care si-au acoperit fetele, in timp ce oamenii de stiinta afirma ca mastile pot ajuta la stoparea raspandirii virusului in cazul in care distantarea sociala nu este posibila. Expertii recomanda, de asemenea, spalarea periodica a mainilor.Saptamana trecuta, consiliera presedintelui american, Kellyanne Conway, a sugerat ca Donald Trump sa reia organizarea unor informatii periodice cu privire la situatia pandemiei, sustinand ca sprijinul pentru presedinte este in scadere in sondajele de opinie dupa renuntarea la briefingurile de presa. In opinia sa, poporul american doreste sa fie informat in mod regulat despre situatia gestionarii pandemiei de COVID-19 direct de catre presedintele tarii.Sondajele de opinie arata faptul ca pandemia este o problema prioritara pentru alegatori, dar indica si un dezacord in crestere fata de modul in care liderul de la Casa Alba gestioneaza aceasta criza sanitara care a afectat economia tarii.SUA au raportat peste 3.7 milioane de cazuri de infectare si 140.157 de decese, conform informatiilor furnizate de Centrele americane pentru controlul bolilor si protectie (CDC).